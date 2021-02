La presentadora de televisión que triunfa defendiendo el español: "¡Si no lo hablas, te largas!"

La televisión es uno de los medios más seguidos en todo el mundo. Y ha sido, precisamente, un programa producido en el extranjero el que ha terminado por revolucionar las redes sociales de nuestro país. ¿El motivo? La enconada defensa de la presentadora de algo que nos une con los pueblos de Latinoamérica: el español, nuestro idioma, la patria común de los súbditos de Cervantes.

El programa es un viejo conocido (también para los españoles), se trata de 'Caso Cerrado', presentado por la estrella cubana la Doctora Polo. En nuestro país se puede ver actualmente en el canal 'TEN', pero es que incluso llegó a ser adaptado en Telecincocon el ya desaparecido 'De Buena Ley', presentado por Sandra Barneda.

La defensa del español que se ha vuelto viral: "¿De dónde tú eres?"

El vídeo ha corrido como la pólvora en los ríos tuiteros de nuestro país que no han dudado en utilizarlo para comparar la situación actual que vivimos con las palabras de la Doctora Polo.

Esto necesitamos: "Aquí se habla español" pic.twitter.com/3SLwoHvgKw — Isabel Rábago (@RABAGOISABEL) February 4, 2021

"Esto necesitamos: "Aquí se habla español", comentaba la televisiva Isabel Rábago y es que las palabras de Polo al enfrentarse a una de las participantes de 'Caso Cerrado' que no quería hablar en español han recogido una cantidad sonora de aplausos virtuales.

"No ningún afternoon, ni ningún hello", comenzaba la combativa jueza de la televisión que no podía contener su indignación ante la presentación en inglés de la joven que acababa de entrar al plató. "Aquí tú hablas español. Esto es un programa en español y aquí se habla en español y tú te llamas Luna", le espetaba una airada presentadora a la joven que se excusaba en no sentirse cómoda hablando en español.

"Your name is not Moon", arremetía la Doctora Polo, en un intento de hacerle ver la inconsistencia de su tentativa por traer un idioma no utilizado en el programa, a pesar de que este espacio se graba en los Estados Unidos. "¿De dónde tú eres?", preguntaba Polo, para lo que la respuesta, todavía en inglés era: "I was born in Colombia" (Nací en Colombia).

"¡Lo que te corre en esa sangre es Colombia!"

"Escúchame, si no hablas español, te vas, así que o hablas español o te vas", amenazaba una Doctora Polo que se había levantado de la mesa enfurecida. "El que habla dos idiomas, se llama bilingüe", aseguraba la presentadora, "el que habla tres, le dicen trilingüe", para finalmente preguntar por el que ha sido uno de los momentos más comentados: "¿Tú sabes el que habla uno, cómo le dicen? Americano", marcando la clara diferencia entre los latinos y los ciudadanos de Estados Unidos que tienden a denominarse a sí mismos "americans", obviando al resto del continente.

"Tú no eres americana, tú eres colombiana y lo que te corre en esa sangre es Colombia", exclamaba una presentadora fuera de sí ante una joven que ya no tenía palabras que pronunciar. Llegaba el ultimátum: "Si no hablas español en la próxima palabra, te largas", el resultado: "Sí, señora", la concursante se rendía y Polo contestaba: "Qué bueno", el show puede continuar.

Las polémicas de 'Caso Cerrado'

La realidad es que el programa que presenta Polo es uno de los más exitosos en el mundo hispanohablante, aunque no han faltado las polémicas. A pesar de llevar años en emisión y haber llegado a multitud de países y ser adaptado incluso en España, las acusaciones de fraude son numerosas, ya que los casos rozan lo inverosímil. La propia Polo llegó a admitir en más de una entrevista que los casos, dramatizados para preservar la identidad de los protagonistas, eran retocados en algunas ocasiones.