La pregunta de Ferreras sobre la relación con Iglesias que Sánchez se toma a cachondeo

El presentador del programa 'Al Rojo Vivo' de La Sexta, Antonio García Ferreras, ha sido uno de los protagonistas esta semana en televisión tras su entrevista de este jueves al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. En una entrevista marcada por grandes titulares como la reforma fiscal que plantea el Ejecutivo, también ha habido hueco para que el periodista trajera a colación unas declaraciones del líder socialista sobre su relación con Pablo Iglesiasque le llevan atormentando durante semanas.

Sin embargo, no parece que, ni la franqueza de la pregunta ni el ejercicio de hemeroteca hayan hecho mella en Sánchez estos últimos meses de pandemia, porque la respuesta al asunto ha sido clara y cristalina: se lo ha tomado a cachondeo. Pero lo cierto es que se trata de una de las citas del presidente más polémicas durante todo el proceso de investidura que culminó a principios de este años con el nuevo gobierno de coalición que conforman PSOE y Unidas Podemos.

La pregunta de Ferreras sobre Iglesias

El pasado 19 de septiembre de 2019, en vísperas de las segundas elecciones generales en el mismo año, el ya por entonces presidente del Ejecutivo y candidato socialista en los comicios, aseguraba también a Ferreras que no podría “dormir por las noches” con Iglesias en el Gobierno. Y es que aquel verano fue especialmente intenso en cuanto a negociaciones después de que Podemos no consiguiera arrancarle a los socialistas un acuerdo que finalmente sí que se fraguó tras las elecciones del 10 de noviembre.

Por ello, y teniendo en cuenta que fue el mismo periodista y una entrevista en La Sexta, Ferreras no pasó la oportunidad al final para apuntillar: “Duerme usted mejor de lo que imaginaba”. Sin embargo, lejos de incomodidades o de respuestas esquivas, Sánchez se echaba a reír en carcajadas. “Le he dicho antes que, desde luego, la coalición se ha soldado con esta pandemia”, explicaba Sánchez. Por ello, insistía el presentador en cuestionar si Iglesias y Podemos estaban “siendo leales”.

“Sin duda, además se lo quiero reconocer a cada ministro y ministra del Gobierno relacionado con Unidas Podemos, y además al grupo parlamentario de Unidas Podemos y el PSOE, que están realizando un trabajo de transacción con el resto de grupos para, espero, tener una buena noticia: que salen acuerdos amplios y transversales en cuatro materias importantes. La UE, la agenda socia, la agenda económica y la agenda sanitaria”, concluía Sánchez la entrevista de este jueves.

Una entrevista polémica

Al margen de preguntas concretas sobre hemeroteca, la entrevista de Ferreras a Sánchez de este jueves en La Sexta ha sido particularmente polémica por la explicación que brindaba el secretario general socialista sobre el vaivén de cifras en los fallecidos por COVID-19. El presidente del Ejecutivo se excusaba en el desfase de datos en que el Gobierno ha atendido a las “recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud” y que el Instituto Carlos III había brindado estimaciones al respecto. Además, matizaba Sánchez, que se hará un “estudio intensivo” en los meses venideros para dilucidar la cifra real de muertos.

Vicente Vallés otra vez, dándole un ZASCAZO a Pedro Sánchez miente al decir que han contabilizado las víctimas como indica la OMS.

La diferencia entre dos periodistas uno contrasta los hechos y el otro con rodilleras. Ferreras, que se traga el bulo del presidente sin fisuras. pic.twitter.com/rIscfCp9VT — ஜ۩۞۩ஜ*Chemita*ஜ۩۞۩ஜ (@alejon1974) July 3, 2020

No obstante, no han tardado en llegar las respuestas a las palabras de Sánchez. Réplica que ha llegado por parte del presentador de los informativos de la noche de Antena 3, Vicente Vallés, que corregía el argumento del presidente del Gobierno. “Como ya les adelantó Antena 3, es que la recomendación de la Organización Mundial de la Salud es considerar que una persona ha muerto por coronavirus en un caso covid-19 probable o confirmado. Es decir tanto si se le ha hecho un test PCR como si tuvo los síntomas de la enfermedad pero no se le hizo un test”, concluía.