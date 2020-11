Ana Rosa Quintana se entristece al escuchar un desgarrador testimonio de un paciente de covid-19

Este miércoles, el aumento de contagios por coronavirus ha sido el tema tratado en 'El Programa de Ana Rosa'. Es por esto por lo que Ana Rosa Quintana ha realizado una conexión en directo con Juan Emilio, un paciente de covid-19 de tan solo 36 años que ha estado ingresado en la UCI durante una semana. De esta manera, el espacio de Telecinco ha demostrado que no solo los más mayores sufren de manera extrema los síntomas del virus.

El invitado ha contactado con el programa para contar su experiencia, dado que, "desde ayer", ya se encuentra "en casa con la familia": "No estoy recuperado del todo, pero estoy bien", ha comentado. Lo que ha llamado la atención de los espectadores es que, a pesar de "no tener patologías previas", ha "estado ingresado unos 10/12 días aproximadamente", entre los que estuvo "unos 6/7 días en la UCI con unos grandes cuidados y poco a poco hemos ido superando la enfermedad".

Sin embargo, Juan Emilio se siente muy agradecido por su familia, ya que ninguno de ellos ha sufrido como consecuencia de la pandemia. Asimismo, ha reconocido que se contagió por asistir a una reunión con amigos: "Lo más seguro fue un fin de semana que quedamos con unos amigos que hacia tiempo que no nos veíamos. Estuvimos con las precauciones y demás, pero aun así pues mira. Dijimos: 'bueno, por un día no pasará nada".

"Yo pensaba que no me iba a tocar. Tomaba muchas precauciones porque tengo un niño de dos años y medio y lo que menos quería era contagiarle a él, pero aún teniendo precauciones nos tocó", ha confesado. "Se pasa miedo. Ves tantas noticias que no sabes cómo te va a afectar la enfermedad, pero, conforme van pasando los días, ese miedo se convierte en incertidumbre", ha reconocido, dejando claro que el desconocimiento por la enfermedad es lo que le generó ese miedo.

"Lo más duro es la soledad y la impotencia"

A raíz de esto, ha declarado que, además del no saber que sucederá, una de las peores cosas de pasar esta enfermedad es la "soledad": "Estás solo en una habitación, son muchas horas y eso es lo más duro, la soledad y la impotencia de que no puedes hacer otra cosa".

El entrevistado también ha opinado sobre el anuncio que ha hecho el Gobierno de Canarias para concienciar a los más jóvenes: "Me ha llegado. Porque lo tengo, desde hace unos pocos días", ha asegurado muy emocionado, resistiéndose por no derrumbarse. Una reacción que también ha parecido entristecer a la presentadora.

"Cada vez que veo las irresponsabilidades no las puedo llegar a entender, queremos divertirnos pero tenemos tener esa conciencia de que ha tocado esto, ha venido así y hay que intentar no propagar esta enfermedad, que pensamos que no es importante, pero te puede dejar secuelas graves", ha concluido Juan Emilio tras ver el vídeo.