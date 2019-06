¿Por qué Belén Esteban entregó su ramo de novia a Terelu Campos?

La boda de Belén Esteban y Miguel está dando mucho de qué hablar. Todos los invitados que pudieron estar con la colaboradora de Sálvame en uno de los días más importantes para ella han podido hablar en diversos programas de televisión de cómo fue el gran día y aún así, todavía nos faltan datos porque estamos ansiosos por saber más y más del día de la princesa del pueblo. Uno de los acontecimientos que se produjo en la ceremonia fue la entrega del ramo que hizo la mujer de Miguel a Terelu Campos, un detalle súper emotivo que no esperaba para nada la hija de María Teresa Campos.

"Lo tenía decidido desde hace mucho tiempo, mis compañeros lo sabían, ella no porque les dije: 'No digáis nada'. Fue muy emocionante porque yo puse una canción que a ella le gusta pero ya, no voy a decir nada más" ha explicado la Esteban. Tal y como comentó Terelu Campos el domingo por la tarde en Viva la vida, el motivo por el que le entregó el ramo fue por el difícil año que ha pasado la periodista entre su enfermedad y la salida precipitada de Sálvame, algo que según ella no podrá olvidar nunca porque fue un detalle sorpresa que nunca se hubiese imaginado.

En cuanto a si se irá de luna de miel con su marido, Belén Esteban ha querido decir que: "Tú crees que con los que estáis aquí nos vamos a ir de luna de miel, pues no. Lo vamos a dejar para mucho más adelante".

Belén Esteban ha confesado que se encuentra muy feliz: "Muy contenta y muy feliz, gracias" después de dar el 'Sí, quiero' al amor de su vida. Otra de las noticias que salieron ayer a la luz fue el problema que ha tenido con su teléfono móvil. Al parecer a la colaboradora de Sálvame le han hackeado la cuenta y su teléfono y advierte a sus amigos y familiares que no le llamen a ese número: "Solamente quiero decir que no me llamen ni nada porque tengo el teléfono apagado porque me han hackeado la cuenta, mi teléfono y todo. A todas mis amistades y familiares, no me llaméis a ese teléfono". De esta manera, la princesa del pueblo ha subido una fotografía a su perfil de Instagram de la denuncia que ha establecido ante la Guardia Civil en Paracuellos del Jarama para que no quede ninguna duda de que lo que dice es verdad.