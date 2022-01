Por qué Ángel Martín no ha estado en el reencuentro de 'Sé lo que hicisteis'

Ángel Martín es conocido para muchos por su humor e ingenio, y actualmente cuenta un particular informativo matinal "para ahorrar tiempo" que publica de manera diaria en sus redes sociales. Un pequeño vídeo en clave de humor, de poco más de dos minutos, que incluye las noticias más relevantes de la jornada tanto en política como en economía, deportes y cultura, entre otros. Día a día no deja de ganar popularidad y seguidores, gracias a las reivindicaciones que incluye.

Entre sus logros más destacados, podemos encontrar el Premio ATV a mejor presentador de programa de entretenimiento, el Men's Health como hombre del año en la sección de comunicación en 2007, el Premio Zapping a mejor presentador del 2007, el Ja Ja Festial a mejor cómico del año en 2007 o el Premio TP de Oro en 2007 y 2008. Destacamos, también, el premio de comedia "Arrabal" en 2016.

El pasado mes de septiembre, Martín decidió compartir la delicada situación que vivió hace unos años, cuando en 2017 estuvo ingresado por un brote psicótico. A raíz de compartir su historia, el humorista ha decidido publicar un libro, titulado: "Por si las voces vuelven". Unas páginas en el que abre su lado más humano, hablando de una manera muy valiente sobre la salud mental.

"En el momento que tuve el brote, yo no me di cuenta, fue mi chica la que se percató. No era consciente de que estaba viviendo en un mundo distinto al real. El ingresar en el hospital, fue bastante tétrico. Los 15 días los recuerdo de manera fugaz, ya que estaba medicado. A medida que empiezas a recuperarte y ves la fecha de salida, se apodera de ti la desesperación de querer salir", contaba hace unos días en los micrófonos de COPE.

Sin embargo, su fama llegó en 2006 gracias al programa 'Sé lo que hicisteis' en el que participó durante cinco temporadas junto a rostros conocidos como Patricia Conde. Diez años después del final del programa, Conde y el resto del equipo han vuelto al plató de una de las series más míticas de la televisión. Berta Collado, Pilar Rubio, Cristina Pedroche y Miki Nadal han sido algunos de los que han protagonizado este reencuentro, que ha tenido una notable ausencia.

Ángel Martín, la gran ausencia en el reencuentro de 'Sé lo que hicisteis'

Ángel Martín no ha acudido a la cita con sus compañeros. El comunicador no se ha pronunciado al respecto, pero según publica 'El Confidencial', Martín habría declinado la oferta de la cadena y de la productora para participar en esta cita tan especial. Desde el plató le han tenido muy presente, e incluso se han hecho pasar por él. Alberto Casado imitaba al humorista y bromeaba con Patricia Conde, asegurando ser Ángel Martín.

En horario de prime time, Neox ha celebrado el reencuentro bajo el nombre: ‘Feliz Año Neox: Sé lo que hicisteis... los últimos diez años’, reuniendo a los integrantes del icónico y querido espacio de La Sexta.