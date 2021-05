Paz Vega le da un corte a 'Los Javis' en 'Mask Singer' por su actitud: "Me tenéis..."

'Mask Singer' ha regresado este lunes con el estreno, oficial, de su segunda edición. El programa de Antena 3, presentado por Arturo Valls, ya ha conocido al primer famoso que se encontraba detrás de una de sus máscaras y también ha podido enseñar al público algunos de sus secretos mejor guardados sobre la nueva mecánica del concurso.

"Más internacional y más sorprende", era el leitmotiv con el que el programa se presentaba ante público que esperaba muchas sorpresas de cara a esta nueva edición y después del intenso transcurso que supuso la primera entrega que acabó con la victoria de la actriz Paz Vega, ahora en el jurado.

Arranca la segunda edición de 'Mask Singer'

Con estas cartas encima de la mesa, las primeras actuaciones se han producido generando todas las dudas posibles los investigadores, ya que el equipo de producción del programa ha defendido en más de una ocasión que el carácter internacional de esta edición era una de sus principales apuestas. Es por ello que uno de los nombres que ha sonado como posible participante es el del artista latino Maluma, uno de los más importantes de la escena urbana en la actualidad.

En este sentido, una de las sorpresas ha llegado cuando se ha desvelado la primera máscara. Se trataba de La Menina, una de las principales novedades de esta edición y que hace referencia a la obra de Velázquez que se encuentra en el Museo del Prado.

Como era de esperar, las caras de los investigadores se han quedado congeladas cuando se ha descubierto el famoso que se encontraba debajo de la máscara, ya que se trataba de La Toya Jackson, hermana del mismísimo Michael Jackson, uno de los artistas más importantes de la historia de la música. Este hecho ha provocado un golpe de efecto que ha sorprendido a todos los presentes en el plató y también en sus casas, que no han dudado en compartir impresiones en redes sociales.

Tensión entre Paz Vega y 'Los Javis'

Era tan grande la sorpresa y la emoción por la llegada de esta primera gala que Paz Vega ha tenido que pedir un poco de calma a sus compañeros de mesa, sobre todo a 'Los Javis', que han vuelto a demostrar la intensidad con la que se caracterizaron en la primera edición. En este sentido, la actriz española les ha reprochado que no la dejasen hablar, incluso ha señalado que tenían la cabeza 'a punto de estallar'. "Me tiraría a la piscina, pero no calláis", ha señalado la actriz.

Por su parte, 'Los Javis' le han dado la bienvenida a 'Mask Singer', señalando que si quería un programa más tranquilo había otros programas en la cadena. "Estoy aquí y me tenéis así", ha espetado Paz Vega mientras se llevaba las manos a la cabeza.