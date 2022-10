Paz Padilla rompe su silencio por sus últimas imágenes: "Tengo una enfermedad"

El pasado 7 de octubre, Paz Padilla fue como invitada a la inauguración de la temporada de Halloween en el Parque de Atracciones de Madrid. Este evento, organizado por Artist Publicist contó con grandes rostros reconocidos como Cepeda, Blas Cantó, Elena Tablada, Omar Montes o Natalia, además de la mencionada presentadora.

Durante el acto, Padilla atendió a la prensa, pero lo que más llamó la atención fue su conversación con un reportero de Europa Press. “Me voy a por una cerveza”, decía la cómica nada más ser abordada por los medios. “Sí, una noche terrorífica. Ten cuidado que te meten un bocao”, respondía ella, mientras simulaba que mordía al periodista entre risas y cogía su cerveza. “Yo soy muy dulce”, afirmaba tras negar que ella “no es terrorífica”.

“Ya no tengo miedo. Yo pienso que podré soportarlo todo. Soportaré todo”, aseguraba ella, refiriéndose entre líneas al duro momento que pasó por el fallecimiento de su marido. Entonces, Padilla era la que preguntaba al comunicador sobre qué le daba miedo a él: “¿Eres muy miedica? Hay que trabajarlo”, le aconsejaba con una sonrisa.

“Me alegro muchísimo. Le deseo mucha suerte y que disfrute su nueva etapa, que todos la estamos esperando. Me encanta. Y me encanta que pueda volver a hacer su trabajo, que yo sé que es lo que le hará feliz”, decía sobre el regreso de Ana Rosa Quintana a la televisión tras meses luchando contra el cáncer de mama, trabándose más de la cuenta y sin vocalizar demasiado.

“¿Te veremos pronto en televisión?”, le preguntaron a Padilla. “Sí. No. O… Qué miedo, qué horror. Ay… Es que no tengo ganas de hablar de mí”, reaccionaba la humorista con un rostro algo descolocado. De pronto, le daba un beso al reportero y se despedía de él: “Te quiero”. Estas imágenes fueron muy polémicas, dado que muchos señalaron que Padilla había bebido más de la cuenta.

Por favor es que miradla jajajajajajaja no sabe ni lo que estan preguntandole de la tajá que lleva encima jajajajajaja pic.twitter.com/31UlKL8vwW — Javichu ?? (@javichu_oficial) October 9, 2022





"Nunca me arriesgo porque con mi salud no juego"



Dado el revuelo, ha sido la propia Padilla quien ha querido pronunciarse desde sus redes sociales para aclarar su estado del polémico vídeo. “Quiero aclarar una cosa porque he visto por redes sociales algo que me ha llamado mucho la atención. Sé quién lo dijo porque es un reportero que trabaja en Europa Press. Dijo que yo estaba en La Casa del Terror achispada, como borracha”, comenzaba diciendo desde su cuenta oficial de Instagram.

“Quiero decir que yo no bebo nunca alcohol. Lo muestro (enseña un botellín de cerveza sin alcohol), siempre bebo cerveza sin alcohol. Primero porque no puedo beber. Tengo una enfermedad que se llama el síndrome de Gilbert. Me altera muchísimo y no digiero el alcohol, no lo asimilo. Y luego, ¿alguien se extraña o se sorprende de que yo esté de cachondeo y haga broma? Yo creo que no, es mi forma de vivir”, aclaraba la que fue presentadora de ‘Sálvame’.

“Pero bueno, quiero aclarar que no bebo alcohol. No tengo nada en contra de la gente que bebe alcohol, pero yo precisamente no puedo. Nunca me arriesgo porque con mi salud no juego. Así que va por ti”, zanjaba Padilla, visiblemente indignada por los comentarios que se han hecho al respecto.