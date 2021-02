Paz Padilla, obligada a borrar un vídeo tras criticar a la Policía en las protestas por Hasél: "¡Vergüenza!"

Jóvenes radicales protagonizan desde el martes incidentes e importantes altercados contra la Policía por el ingreso en prisión de Pablo Hasél, condenado a una pena de nueve meses de prisión por los delitos de "enaltecimiento del terrorismo e injurias a la Corona y a instituciones estatales" por sus letras y mensajes en Twitter en los que ataca a la monarquía y a la policía.

Estos jóvenes, pertenecientes a la izquierda radical y grupos independentistas, sostienen que esta condena ataca a la libertad de expresión, puesto que se 'encierra' al rapero por sus ideas políticas. Obvian los mensajes de enaltecimiento a bandas terroritas como ETA, Grapo o Al Qaida, o los tuits llenos de odio en contra de buena parte de la clase política y la Corona. "Pena de muerte ya a las Infantas patéticas", "A los dueños de los periódicos El Mundo y ABC. Habría que asfixiarles con la mentira de su papel", "Ojalá vuelvan los GRAPO y te pongan de rodillas", "Los GRAPO eran defensa propia ante el imperialismo y su crimen" o "¡Merece que explote el coche de Patxi López!” son solo algunos de los tuits o estrofas que Hasél propagaba a través de sus canciones y sus redes sociales.

Las protestas por su ingreso en prisión han llenado de violencia y fuego las calles de varias ciudades españolas, sobre todo Madrid y Barcelona. En las imágenes difundidas estos últimos días se pueden ver a jóvenes lanzando piedras a la Policía y atacando a los Cuerpos de Seguridad. Varios de ellos han sido heridos.

Un conflicto político y social en el que Paz Padilla ha tomado partido... pero en el bando inesperado. La presentadora de "Sálvame" publicó este jueves en su cuenta de Instagram un vídeo en el que se observa uno de los momentos del enfrentamiento entre policía y radicales. "¿Pero eso qué es? ¡Me da mucho miedo! ¿Hacia dónde vamos? No me da ninguna seguridad, a quién protegéis?", escribió Paz Padilla junto al vídeo. Un mensaje que claramente atacaba al papel de la Policía en estos altercados.

@paz_padilla Los videos hay que publicarlos completos para poder tener una opinión objetiva. Quizás lo que tendría que darte miedo es este segundo vídeo que no has publicado. Aquí tienes la respuesta a tu pregunta.

Segundo vídeo HILO ↘️ pic.twitter.com/TzCLQL1KWw — ������������ ���������� (@pilaruramos) February 19, 2021

REACCIONES AIRADAS AL TUIT DE PAZ PADILLA CONTRA LA POLICÍA

Las críticas hacia Paz Padilla fueron tan notables que, horas después, la presentadora de "Sálvame" ha tenido que borrar el vídeo. Sus seguidores en la red social, sin embargo, no han olvidado que la profesional haya atacado a la Policía y en su siguiente publicación han escrito mensajes como: "Espero que si alguna vez los guardias civiles de Barbate tienen que acudir a un aviso a la tienda de Zahara, que se acuerden los guardias que a la dueña les da mucho miedo la Policía", "Esperemos que no te lo destrocen en nombre de la libertad de expresión y necesites que la policía te ayude. No hay palabras", "No sé ni como no te da vergüenza. Cada día te superas. Siendo un personaje publico.... en fin, cuando tengas tú o alguna persona de tu familia un problema haz el favor de no llamar a ninguna FCSE" o "¿Que dirías si fuera tu tienda una de las que han destrozado los manifestantes? . No publicas vídeos de los manifestantes pegando a los policías? ¿Y destrozando negocios?

