Paula Echevarría se sincera sobre cómo es su relación actual con Bustamante: "El tiempo pone todo en su sitio"

Amiga de sus amigos y siempre muy bien rodeada,Paula Echevarría ha sido uno de los rostros conocidos que ha asistido a la fiesta en honor a la amistad verdadera - en su caso con Marta Hazas - que una conocida marca de bebidas ha organizado en Madrid.

Radiante con un minivestido palabra de honor de lentejuelas negras, la actriz ha presumido no solo de su tipazo sino también de bronceado - menuda envidia el tono que tiene en el mes de mayo gracias a las sesiones al sol en su piscina - y nos ha contado, con la simpatía y la naturalidad que la caracteriza, el gran momento en el que se encuentra.

"Estoy muy bien la verdad. Lo de que a los 40 empieza la vida, en mi caso, no lo pueden resumir mejor", asegura la actriz con una inmensa sonrisa. Y es que la suerte le sonríe en el terreno profesional. En breves empieza las grabaciones de 'Got Talent', donde se estrena como miembro del jurado junto a Risto Mejide, Edurne y Dani Martínez. Asimismo, también se encuentra en un gran momento personal, ya que, como ella misma asegura, no puede ser más feliz con Miguel Torres y con sus dos hijos, Daniella, de 13 años, y Miki, de 1.

Como consecuencia, muchos se preguntar si tiene pensado volver a pasar por el altar. No obstante, Echevarría lo tine claro: "Boda no". Y es que, según ha explicado en más de una ocasión, aunque enamoradísima del exfutbolista, formalizar su relación más allá del compromiso de tener un hijo en común no es algo que le apetezca ahora mismo.

Por otro lado, la asturiana se ha sincerado sobre cómo es su relación en la actualidad con David Bustamante. Esto se debe a que se separaron el pasado 2017 tras más de diez años de relación y, ahora, ambos han retomado sus vidas y han vuelto a encontrar el amor. "Es fenomenal", reconoce ella. "Mal no nos hemos llevado nunca, es verdad, pero el tiempo pone todo en su sitio", asegura la actriz, dejando claro que mantiene una gran relación con el padre de su hija Daniela.









"Es el padre de mi hija. Sus éxitos son de ella también"



No obstante, no es la primera vez que la intérprete habla de su expareja, ya lo hizo cuando el cantante se encontraba concursando en 'MasterChef Celebrity'. "Da envidia ver ahora a tu ex cocinando así de bien y dices: 'de esto no me he beneficiado yo'", le preguntaba el reportero de 'Ya son las ocho', haciendo así referencia a la participación de su ex marido en el talent culinario de La 1. "Sí. Ya lo digo yo, ahora te vas a poner a cocinar bien. No sabía hacer ni una tortilla francesa el tío y ahora se pone a cocinar", contestaba Echevarría entre risas. "¿Qué te mande un menú de Nochevieja o algo, no?", insistía el reportero. "Me ha ofrecido tuppers", confesaba la actriz.

"No la sabía ni él, esa faceta en la cocina. Me está sorprendiendo muchísimo", comentaba la actriz. "He visto poco pero, la verdad, que lo que he visto muy bien. Sé más por él y por Daniela que lo que he visto en el programa, pero muy bien. Muy bien, por supuesto, a ver si llega a la final y ojalá gane", agregaba, dejando claro que apoyaba a Bustamante. "El otro día fue su hermano al programa y dijo que él fue quien le enseñó a cocinar cuando os separasteis porque el no sabía cocinar ni un huevo frito", quiso saber la periodista. "Ni un huevo frito, doy fe. Ya podría haber aprendido antes", corroboraba Echevarría con una sonrisa y tras asegurar que "se alegra de sus éxitos": "Es el padre de mi hija. Sus éxitos son de ella también".