Patricia Pardo corta una conexión por el mal rato que le hace pasar una entrevistada: "Estoy sudando"

Este viernes, Patricia Pardo y Ana Terradillos han vuelto a ponerse al frente de ‘El Programa de Ana Rosa’ en sustitución de Ana Rosa Quintana, quien se retiró temporalmente tras ser diagnosticada con cáncer de mama. Tras hacer un repaso de la actualidad, haciendo hincapié en la situación política y en el aumento de contagios por coronavirus a raíz de la llegada de la variante ómicron, Terradillos ha dado paso a Patricia Pardo.

En el espacio dedicado a las noticias de sociedad, Pardo ha cogido las riendas y ha realizado una conexión en directo con María Josefa, una mujer de unos 80 años que conduce sin carnet desde hace 58 años. No obstante, lo que era una entrevista normal ha pasado a ser un tenso conflicto entre la presentadora y la entrevistada. La conversación ha comenzado a estar acaparada por los gritos e incluso por los insultos, por parte de la mujer entrevistada.

La entrevistada se ha mostrado muy ofendida por lo sucedido y ha defendido a toda costa que puede seguir conduciendo a pesar de su avanzada edad, dado que quieren retirarle el vehículo al considerarla un peligro público. "Pandilla de ladrones y sinvergüenzas, me parece que pocos tienen madre reconocida", soltaba tras quejarse de que "llevaron a comisaría en zapatillas y camisón, me esposaron a la espalda".

A pesar de ello, Pardo cuestionaba a la entrevistada que tuviese licencia para conducir, mientras que la protagonista aseguraba que tenía el documento traspapelado. Es por esto por lo que la mujer terminó estallando contra la presentadora. "Le estoy hablando con educación y respeto y me está echando una bronca que no me compete", le paraba los pies Pardo. "Me está poniendo usted negra. Si eso es justicia se pueden ir todos con el demonio", le replicaba la invitada.









"Quiero que esté calmada"



"Si yo entiendo su enfado porque quiere seguir conduciendo. Pero si tiene el carnet, ¿Por qué motivo no le dejan conducir entonces?", ha querido saber la conductora del espacio de Telecinco. "Lo primero que tienen que hacer es ir a tráfico y que les expliquen por qué me están haciendo esto durante años. Me quitaron el coche por un pequeño accidente la policía municipal cuando salía del hospital porque me dio un infarto por los disgustos. Aunque eso no tiene nada que ver y mi vida personal no tengo por qué contarla", se justificaba Josefa.

"Usted no tiene carnet, tiene 80 años y no puede conducir", apuntaba la presentadora. "Porque lo dicen ustedes. Me saqué el carnet en el 63. Yo sí tengo el carnet", aseguraba la entrevistada entre gritos. "Quiero que esté calmada, se trata de cumplir las normas", le frenaba otra vez Pardo. "No me hable usted de normas, qué normas, normas había cuando vivía Franco. Normas había antes, pero ahora no. Esto es un desastre y un sinsaber", soltaba entonces, dejado muy descolocada a la periodista.

Fue entonces cuando Pardo decidió dar por finalizada la conexión en directo y despedir a la entrevistada para pasar al siguiente tema. "Me hubiera gustado que esta conversación hubiera sido más relajada y liviana", se lamentaba la comunicadora. "Lo tenemos que dejar así", zanjaba Pardo. "Estoy sudando", comentaba la comunicadora a sus compañeros, haciendo referencia al mal momento que acababa de pasar por la actitud de Josefa.