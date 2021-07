El pasado de Jordi Cruz le deja contra las cuerdas: vuelve la polémica por la que le llamaron "esclavista"

'Masterchef' es uno de los talents más polémicos y comentados. Esto se debe a que cuentan con un casting de personas con personalidades muy diferentes, por lo que suelen chocar entre ellos y hacer comentarios que terminar siendo malinterpretados o señalados por los espectadores. De la misma manera, en algunas ocasiones, el jurado, formado por Pepe Rodríguez, Jordi Cruz y Samantha Vallejo-Nágera, también ha sido muy criticado por sus formas o comentarios hacia los concursantes.

Esta vez, los comentarios han ido dirigidos a Jordi Cruz. El chef ha vuelto a revolucionar las redes sociales al ponerse otra vez en el punto de mira una polémica que protagonizó en el pasado. Tanto que el nombre del cocinero se ha convertido en Trending Topic. Han sido sus declaraciones sobre la remuneración a sus becarios lo que ha vuelto a generar debate. Esto se debe a que su compañera de profesión, Pilar Velarde, ha rescatado sus palabras sobre que los estudiantes en prácticas no deberían cobrar por su trabajo.

"La gente se piensa que en mi cocina aparte de un explotador debo ser un tirano. Tengo una ansiedad terrible", se quejaba Cruz en el programa de Risto Mejide tras la polémica que protagonizó por sus palabras. En una entrevista en 'El Confidencial' el cocinero decía lo siguiente: "Aprendes de los mejores en un ambiente real, no te está costando un duro y te dan alojamiento y comida. Es un privilegio... Un restaurante Michelín es un negocio que, si toda la gente en cocina estuviera en plantilla, no sería viable".

"Al guapísimo Jordi Cruz le están dando por todos los lados tras sus declaraciones sobre el polémico tema de las prácticas no remuneradas en los restaurantes de Estrella Michelin, y yo no puedo evitar meterme en este guiso para opinar, aunque ni soy tan mona, ni tengo estrellas, ni becarios en sus restaurantes", comienza escribiendo Velarde en su blog.









"Los becarios deberían pagar por aprender mientras trabajan"

"Nunca he visto en televisión, ni he leído en ningún periódico qué tipo de contrato ni qué condiciones tienen por ejemplo los estudiantes de derecho cuando empiezan de becarios, ósea abogados en prácticas, en un bufete. Ni sé cuáles son sus funciones o condiciones laborales, ni su horario, ni si les tratan bien o mal, o si les dan o no de comer y alojamiento durante sus prácticas. Lo que sí sé, es lo costoso en todos los sentidos que es la formación, lo caro que es hacer un Máster que se supone te aportará conocimientos para estar más preparado en el complicado mundo laboral. Y también sé cuánto y cuánto se aprende desde dentro de una empresa al lado de los más grandes, da igual si son cocineros, arquitectos, o albañiles", agregaba.

¿Los becarios deberían pagar por aprender mientras trabajan? Mi opinión en el último artículo en mi blog https://t.co/OtoPBhH0Gnpic.twitter.com/VtYjoORwqc — Pilar Velarde (@Pilarvelardefer) July 18, 2021

"Está muy trasnochado ya eso de que los empresarios de hostelería somos unos explotadores, y no voy a entrar en ese tema tan recurrente y casposo, porque es seguro que los habrá…, pero no más ni menos que en otros sectores. En mi opinión los becarios deberían pagar por aprender mientras trabajan. Exactamente lo mismo que hacen libremente otros estudiantes tras acabar sus estudios (los que se lo pueden permitir). Lo básico, la teoría se aprende en las escuelas de hostelería, o en las universidades, y si se quiere un máster, algo más práctico y aprender la realidad de la profesión al lado de los Dioses de la gastronomía, eso debería tener un coste", zanjaba, dando la razón a Cruz.





Estas palabras han vuelto a poner patas arriba Twitter y los usuarios han vuelto a manifestar su opinión al respecto. Todos han vuelto a cargar contra el chef por sus pasadas declaraciones sobre sus becarios. La mayoría le han criticado por su opinión acerca de este asunto y le han señalado de "esclavista", mientras que otros han inundado la red de memes y de comentarios sarcásticos acerca del "guapísimo" Jordi Cruz, tal y como señala Velarde en el artículo.





Mi opinión (aunque nadie la pida): ¿saca tu negocio un beneficio econocdel trabajo de estos becarios mientras aprenden? Sí, siempre. Pues se les debe compensar enconómicamente.

El propio Jordi Cruz dijo en su día: “sin becarios no podemos sacar el servicio”. — Rubia Croqueta (@rubiacroqueta) July 19, 2021

"Al guapísimo Jordi Cruz...", ¿En serio? Ese tío no es guapo ni por fuera ni por dentro. Tiene cara de putrefacción, que es a lo que deben de oler las cocinas de semejante esclavista — Chica Torpedo ????‍?? (@lachicatorpedo) July 19, 2021