El pasado de Fabiola antes de Bertín: secuelas de una cirugía que salió mal y su vínculo con Alejandro Sanz

Actualmente, Fabiola Martínez se encuentra en boca de todos. Esto se debe a su reciente separación con Bertín Osborne. Tras catorce años casados, la pareja decidió poner fin a su matrimonio, una decisión que ambos decidieron llevar a cabo. Según declaró el propio Bertín Osborne, tomaron la decisión por problemas de "convivencia".

"Yo confieso que soy complicado en el día a día y asumo toda la responsabilidad en los motivos que han dado lugar a esta decisión. De Fabiola sólo puedo decir que es una persona maravillosa", aseguró el cantante, dejando claro que mantendrían una buena relación a pesar de todo.

La respuesta del padre de un guardia civil asesinado por ETA al acto de destrucción de armas con Sánchez En julio de 2009 la organización terrorista terminó con la vida de Diego Salvá, uno de los últimos miembros de la benemérita asesinado por la banda armada Redacción DigitalMadrid 04 mar 2021 - 16:47

Desde hace 20 años, siempre se ha vinculado directamente a Fabiola con Bertín, dado que los trabajos que desempeña siempre suelen ser en equipo. Además de participar de manera esporádica en 'Mi casa es la tuya', la modelo preside la Fundación Bertín Osborne. La mencionada organización fue creada por la pareja a raíz del nacimiento de su hijo Kike, quien llegó al mundo con una lesión cerebral, para ayudar a otras familias que pasan por su misma situación. Sin embargo, antes de conocer al cantante, su vida iba encaminada a otra profesión.

A pesar de ser un conocido personaje mediático, siempre ha intentado mantener su vida privada al margen. Es por esto por lo que hay mucha información sobre la modelo que resulta desconocida para sus seguidores.

Su formación antes de ser modelo

Esta modelo de profesión y experta en publicidad y marketing, que vive en España desde que llegó de Venezuela hace 20 años, no siempre tuvo su vocación tan clara. En una entrevista para El Mundo, Fabiola confesó que con 18 años comenzó la carrera de Medicina. No obstante, la dejó a los dos años para presentarse al concurso de Miss Venezuela por Zulia.

Años después, la modelo ha reconocido que se arrepiente de la decisión que tomó de joven de dejar la carrera por "su situación familiar de ahora", haciendo referencia a la enfermedad de su hijo Kike. A pesar de ello, intenta quedarse con lo bueno, ya que también disfrutó mucho de su carrera como modelo: "Pero he podido viajar, conocer mundo, culturas e idiomas. Ser modelo te enseña muchas cosas".













No fue Miss Venezuela

A raíz de esto, la modelo se presentó al concurso en 1993, pero no consiguió hacerse con el título de Miss Venezuela. Esta es una información que sorprendió mucho en su momento, ya que siempre había circulado un rumor que aseguraba que Fabiola había salido victoriosa del certamen. La joven participó con la banda del Estado de Zulia y no logró posicionarse entre las cinco finalistas. Ese año, fue Minorka Mercado quien se convirtió en la reina de la belleza.













Sus inicios

Aunque no logró hacerse con la corona, el certamen fue un gran impulso para la carrera de Fabiola como modelo. Su participación la ayudó a hacerse más conocida y le permitió recibir sus primeros contratos, además de convertirse en una modelo muy cotizada. Logró trabajar para diferentes firmas siendo muy joven y recorrió gran parte del mundo como modelo.

Recordando uno de los momentos más importante de su vida, Fabiola publicó en sus redes sociales su primera foto como modelo: "Mi primera foto como modelo de la agencia Mariela Centeno, en Venezuela. Ellos me dieron la oportunidad".





También fue actriz

Su presencia frente a la cámara le permitió dar el salto a la televisión. Dejando el papel a un lado, consiguió que varias marcas se interesaran por ella para que se convirtiera en la imagen de su firma y protagonizase anuncios publicitarios. Marks&Spencer fue una de las marcas que la fichó para que luciese sus productos ante los focos.





Su paso por telenovelas

Tal y como ha contado la modelo en varias ocasiones, los anuncios en los que participó también la ayudaron a convertirse en una actriz de telenovela. Fabiola formó parte del reparto, con un papel secundario, de varias telenovelas de los años 90. A pesar de que le gustaba, no volvió a retomar su carrera como actriz y dejó la interpretación aparcada.

Presentadora de televisión

A pesar de ello, si regresó a la televisión, pero haciendo de ella misma. Fabiola trabajó como presentadora para la tercera temporada de 'Bebé a bordo', un espacio de Divinity dedicado a madres primerizas. Esta experiencia fue muy satisfactoria tanto para la cadena como para la venezolana, quien asegura que le encantó conducir un formato.

Su vínculo con Alejandro Sanz y Julio Iglesias

Como ya han contado en múltiples ocasiones, Fabiola conoció a Bertín Osborne al presentase al cásting para protagonizar uno de sus videoclips. La modelo fue elegida por el cantante y terminaron enamorándose. Sin embargo, este no fue el primer vídeo musical en el que participó. Tal y como contó, fue una de las mujeres que aparecía en un vídeo de Julio Iglesias y, años después, protagonizó el videoclip de 'Y si fuera ella' de Alejandro Sanz.













Cómo conoció a Bertín

Como ya se ha mencionado anteriormente, Bertín conoció a Fabiola durante un casting en Madrid. En esa época, el presentador se encontraba centrado en su carrera televisiva y estaba en la recta final de su paso por 'Lluvia de estrellas', espacio de Antena 3. Fabiola era mucho más joven que él, pero el flechazo fue inmediato.

Su relación fue muy criticada desde sus inicios dada su diferencia de edad y que ella saltó al estrellato gracias a su amor. Lo que potenció las críticas fue que la modelo decidió cambiar su apellido a 'Osborne', pero, años después reculó para ser más independiente a nivel profesional. "Lo hice así porque es costumbre en Venezuela, mi país, y yo soy una mujer de costumbres", aclaró, al sentirse muy ofendida por las acusaciones que apuntaban que se aprovechaba de la fama de su entonces marido.













Bertín es su segundo marido

Aunque era muy joven cuando se casó con Bertín, el cantante no fue su primer marido. Al igual que el presentador, que estuvo casado Alejandra Domecq hasta 1991 y tuvieron cuatro hijos, Fabiola pasó por el altar antes de casarse con el hombre con el que formó una familia durante 20 años.

Así lo contó la modelo para la revista '¡HOLA!', aunque no desveló el nombre de su primer marido: "Le conocí en Caracas. A los pocos meses de conocernos decidimos venir a España y, a los dos años, volvimos a Venezuela para casarnos. Un año después de nuestra boda nos separamos. A la vez que el divorcio, pedí la nacionalidad española y ahora tengo la doble nacionalidad".

Su paso por quirófano

Entre todas las polémicas que rodean la vida de la venezolana se encuentra su admirado físico. A diferencia de otras mujeres, Fabiola nunca ha negado haber pasado por quirófano. Ella misma lo ha afirmado multitud de veces, lo que corroboró en una entrevista para 'El Mundo': "Me he operado de la nariz. También, cuando me presenté a Miss Venezuela, me levantaron las cejas sin mi consentimiento. Me hicieron un estropicio... Yo las tenía muy bien, pero me cogieron un punto en cada lado y parecía el demonio de Tazmania. También me hice una liposucción en las cartucheras y fatal".











También te puede interesar:



Así se divierte Fabiola tras romper con Bertín Osborne: "Qué ratito más bueno hemos echado"