La parodia de 'Con Altura' de Rosalía que triunfa en redes tras la Navidad: '¡Con gordura!'

Hemos superado la Nochebuena, el Día de Navidad, Año Nuevo, Reyes... y todo lo que esto conlleva: la carne, el pescado, el marisco, los postres o el roscón. Pero no a cualquier precio, seguro que más de uno ha cogido algún kilito de más debido a estos excesos navideños. Es por eso que no nos extrañe escuchar parodias tan ingeniosas como la que se ha podido ver en Twitter sobre el 'Con altura' de Rosalía. El título es 'Con gordura' y viene a recordarnos con un gran toque de humor todo lo que nos hemos pasado con la comida esta Navidad. ¿También es tu caso? Pues seguro que te sientes identificado con este 'Con gordura'.

"Esto no lo quiero que lleva verdura", "un bizcochito y chocolate, para ti la soja y el aguacate" , "de postre me como una palmera"... son algunas de las frases que pueden escucharse en esta composición cómica que ha sacado las risas de muchos usuarios de Twitter en días de comer tanto como el de ayer, Día de Reyes. La canción hace un repaso de todos y cada uno los tipos de comida de los que hemos 'abusado' durante estos días, y ha tenido un gran 'tirón' en redes sociales. ¿Qué mejor que tomarnos con humor esta vuelta a la rutina con unos kilitos de más?

https://t.co/ZdZ4UeenGw este es el vídeo original chicas! Gracias por el apoyo, me alegro que os guste ��

No sé quién ha hecho esta maravilla pero una amiga me lo ha pasado por Whatsapp y me representa ������������ pic.twitter.com/heCP7eMYuw