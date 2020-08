Paloma Cuevas habla por primera vez tras conocer los planes de boda de Enrique Ponce con Ana Soria

En los últimos días se habla mucho de la boda entre Enrique Ponce y Ana Soria. Y es que la pareja tendría pensado casarse el próximo año 2021, concretamente en el mes de junio, pero no les va a ser nada fácil. Para ello necesitan que Paloma Cuevas les dé su aprobación, ya que aún está casada con el torero y de momento no han dado ningún paso de cara a la separación de la que se lleva hablando desde que nos enteramos de la noticia de su ruptura poco después de acabar el confinamiento.

Desde ‘Socialité’, el programa de María Patiño, se han puesto en contacto con la propia Paloma para preguntarle qué opina de estos planes de boda entre su todavía marido y su nueva ilusión, y, aunque no ha contestado explícitamente, sí ha dado pistas sobre su postura ante este asunto tan delicado y doloroso para ella. Concretamente ha sido el periodista Javier de Hoyos el que ha conseguido hablar por teléfono con ella durante 2 minutos y ha extraído un detalle muy revelador sobre cómo está viviendo estos momentos tan convulsos.

La reacción de Paloma Cuevas a los planes de boda de Enrique Ponce y Ana Soria

“Antes de llamarla me habían dicho fuentes cercanas que está abrumada. Ha sido muy amable. Estaba nerviosa porque ella no contaba con coger el teléfono a ningún periodista”, ha comenzado explicando el reportero de ‘Socialité’. Y es que le ha cogido el teléfono pensando que quien le llamaba era su madre, y como estaba conduciendo, ha tenido que pararse para continuar con la conversación. “Me ha explicado que no quería entrar en detalles, le he preguntado si estaba bien, ha sido una conversación de 2 minutos”, ha explicado también.

Y aunque Paloma no haya querido decir ninguna palabra al respecto y haya intentado pronunciarse a toda costa, lo cierto es que Javier de Hoyos ha sacado una clara conclusión sobre sus intenciones con Enrique Ponce. “Cuando llamas a Paloma no tienes ese tono de llamada, tienes una canción, un politono, que ella ha escogido personalmente. Enrique llama todos los días a Paloma y se encuentra todos los días con esto”, ha comentado. La canción es, nada más y nada menos, que ‘El beso’, de Pablo Alborán, cuya letra es muy explícita y se puede interpretar como un claro mensaje hacia el que todavía es su marido. “Me llaman loco por no ver lo poco que dicen que me das. Si yo pudiera darte un beso, sabrías cómo duele este amor. Y podré invertir el universo para quedarnos en la nada tú y yo, que yo me derrumbo si te marchas…”, son algunas de sus frases más reveladoras. Este sería su curioso método para recuperar a toda costa el idílico matrimonio que tenía con Ponce y evitar su boda con Ana Soria, aunque la cosa está complicada. Pero ella no cesa en su empeño de conseguirlo.

Una boda imposible y una mudanza inminente a Madrid

Tal y como también han explicado, Enrique Ponce tiene pensado mudarse a Madrid con Ana Soriaa una casa que se están construyendo en un terreno que compró en La Finca, uno de los lugares más exclusivos de la capital, y que comparte aún con Paloma Cuevas porque lo adquirieron juntos. Pero eso no ha impedido que en septiembre pueda irse allí a vivir con su nueva pareja y que, según el periodista Jesús Manuel, Paloma opte por vivir en el centro de Madrid.

Además, ha añadido que “Enrique va a ser muy generoso porque lo que quiere vivir y ser feliz” y que Paloma está abrumada desde el principio porque la noticia de la separación saltó a la prensa sin que estuviera en sus planes y solamente sucedió para que el torero pudiera vivir el verano junto a su pareja Ana Soria, pero para Cuevas no era el momento de hacerlo público. También ha contado que no ha hablado con ella de la posible boda de su ex con la joven pero que él se atreve a decir que será la próxima primavera.