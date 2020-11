El pacto secreto de 'Pasapalabra' con sus concursantes más famosos cuando se canceló el programa

'Pasapalabra' dejó de emitirse a finales de 2019 en Mediaset. El Tribunal Supremo desestimó el pasado octubre el recurso de casación interpuesto por la empresa audiovisual contra la sentencia de la Audiencia Nacional de Madrid. Finalmente, se condenó a Telecinco a "cesar inmediatamente" la emisión del programa.

Tras este corte de emisión del espacio presentado por Gálvez, quedaron 10 programas pendientes de emisión que jamás vieron la luz. Mientras, Atresmedia rescató el formato que ya tuvo hace unos años en parrilla.

Sobre esas entregas sin emitir, y tal y como ha contado El Confidencial, Mediaset tuvo un detalle con Orestes Barbero y Rafa Castaño. Ambos concursantes recibieron por parte de la productora todas las cantidades pendientes, incluido el dinero que se embolsaron en las entregas que no se llegaron a emitir. Esto fue un verdadero "regalo" por parte de la empresa, pues para que un concursante se lleve alguno de los premios ganados, es requisito obligatorio que dicho programa se haya emitido en televisión.

Orestes y Rafa recibieron 12.000 euros. Empataron en dos ocasiones, siendo casualmente una de ellas en la última entrega. De esta manera, Mediaset le agradeció a ambos concursantes su enorme entrega durante tanto tiempo, algo que han agradecido enormemente. Además, también inauguraron 'El Tirón', el concurso que la cadena sacó para tratar de paliar el vacío que dejó 'Pasapalabra' en la parrilla de Telecinco.

Así homenajeaba Orestes a 'Pasapalabra'

Cuando 'El Tirón' arrancaba sus pasos, Orestes decidió hacer un homenaje inesperado al programa que tantos años lleva en la parrilla televisiva nacional.

A la pregunta que le hacía Gálvez "¿Cuál es la capital de la comarca de El Bierzo en la provincia de León?" Orestes ha contestado: "Paso". El presentador se quedaba literalmente sin palabras , no ha podido evitar reírse y ha hecho referencia a ese fallo: "Me encantan estos homenajes a nuestro pasado. Pero aquí no, no hay rosco, no hay pasapalabra".

'El Rosco' pasaba de tener su particular forma a convertirse en una torre escalonada. La jugabilidad era distinta, pero los seguidores de 'Pasapalabra' no podían evitar ver ese recuerdo de la emblemática prueba final del concurso.

Ahora, las míticas pruebas de 'Pasapalabra' pueden disfrutarse en Antena 3 con la misma esencia de siempre.