Paco León da un llamativo consejo a Fernando Simón para cuando termine la pandemia: "Te recomiendo..."

La noche del lunes, Paco Leónvolvió a visitar 'La Resistencia', pero, esta vez, junto a Mariam Hernández. Los actores asistieron al espacio de Movistar+ para promocionar su nueva serie de Disney, 'Besos al aire', ficción que ambos protagonizan. Pero como es costumbre en el programa de David Broncano, la conversación comienza a desviarse y se habla de todo menos de los proyectos del invitado.

Durante la entrevista, el conductor del programa dejó a un lado sus trayectorias profesionales y les hizo una pregunta sobre Fernando Simón, director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias.

El comunicador declaró que, hace unos meses, como consecuencia del momento por el que pasaba la pandemia, el responsable sanitario probablemente fuera la persona más famosa de nuestro país."¿Cómo creéis que va a gestionar él, no el fin de la pandemia, sino ya no ser famoso en un tiempo? Quizás pueda convertirse en un juguete roto del coronavirus en unos años", preguntó Broncano.

"Yo soy Fernando Simón ¿te acuerdas de mí? El de la almendra", bromeaba Broncano, imitando a Simón. "Le deseo lo mejor, pero, puede ser, que con el bajón de fama...", agregaba el presentador. "Mi madre estaba preocupadísima por Fernando Simón porque decía que, cada día que pasaba, estaba peor. Ese hombre estaba fatal, tuvo un bajón físico", comentaba por su parte la actriz.





El consejo de Paco León a Simón

Ante su pregunta, Paco León no dudó y fue el primero en responder. El conocido actor se dirigió a la cámara para mandar un mensaje a Simón sobre cómo sobrellevar la fama y le dio un consejo para que pueda ir dejando el éxito atrás cuando termine la pandemia por coronavirus.

"Fernando, poco a poco. Ahora te agobia la fama, seguro, no quieres salir a la calle y te agobias. Yo, que he pasado por todo esto, recuerdo una vez que estaba agobiado y me fui a Nueva York y, después, me aburría porque nadie me llamaba, no era famoso", comenzó diciendo León, entre risas, basándose en su propia experiencia.









Poco a poco, Fernando. pic.twitter.com/OOCLado6lK — La Resistencia en Movistar+ (@LaResistencia) March 22, 2021





El hermano de María León reconoció que cuando se mudó a la ciudad estadounidense pasaba desapercibido y nadie le reconocía por la calle. "Allí me aburrí porque nadie me llamaba, entonces pensé si estaba enganchado o no a la fama", declaró el invitado.

"Así que te recomiendo que, cuando la dejes, como los antidepresivos u otras cosas, sea poco a poco", le recomendó el actor en tono de broma. "Fernando, poquito a poco", concluyó León, dándole ánimos al experto.