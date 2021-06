Pablo Motos da la pista definitiva que señala que pasará con Pablo Díaz en 'Pasapalabra: "Usad la lógica"

'Pasapalabra' es uno de los concursos más vistos y seguidos de Antena 3, consiguiendo ser el espacio líder en su franja horaria al sumar más de un 20% de share de media. Desde que se fue de Mediaset, el formato no ha dejado de dar alegrías a la cadena, gracias a que ha alcanzado grandes datos de audiencia. Por este motivo, dado que da paso al informativo, también ha logrado que Vicente Vallés supere a Pedro Piqueras en el informativo de la noche.

Esto se debe a que los duelos entre concursantes han logrado enganchar a los espectadores, en concreto su batalla por completar 'El Rosco'. Por el momento, Pablo Díaz se ha convertido en el mejor de la prueba y en el concursante más longevo del concurso de Antena 3. Además, también ha estado a punto de hacerse con el bote en varias ocasiones, lo que le impidió el fallar la última letra que quedaba azul en 'El Rosco'.

En los inicios del programa en Antena 3, Díaz protagonizó el enfrentamiento más llamativo con Luis de Lama. La rivalidad entre ambos fue de las más seguidas por los espectadores, ya que ambos participantes fueron muy queridos por la audiencia. Tras la salida de Lama, Marta Terrasa se convirtió en una gran rival para Díaz, venciéndole en 'El Rosco' en alguna ocasión. No obstante, tras su derrota, Javier Dávila es el concursante que más difícil se lo está poniendo.

La semana pasada, Antena 3 volvió a sorprender a los espectadores con una polémica promo del concurso en la que se ve como Pablo Díaz está a punto de llevarse el bote de 'Pasapalabra', el que acumula ya 1.780.000 euros. En los 11 segundos de vídeo, la cadena señala que "muy pronto" se podrá ver este momento en el espacio de Antena 3, dejando caer que Pablo podría resolver el Rosco por completo. Un resultado que se intuye al ver cómo todas las letras del panel están en verde excepto la X.





Por si fuera poco, durante los breves segundos que el concursante acapara la promo, se puede ver como se encuentra muy nervioso con la respiración entrecortada. No obstante, no hay más pistas sobre lo que pasará próximamente en el concurso y ya han comenzado a salir las especulaciones en las redes sociales. Sin embargo, esto ya sucedió meses atrás y la audiencia se sintió engañada, por lo que no han querido hacerse ilusiones.

¿Pablo Díaz ganará el bote este jueves?

Una semana después, los rumores de la victoria de Pablo Díaz se alimentaron por un detalle de 'El Hormiguero'. Pablo Motos desveló que el invitado del jueves. "No lo puedo decir, es un invitado sorpresa", aseguraba el presentador ante la insistencia de Trancas y Barrancas. "Pero, Pablo, nos lo tendrás que decir a nosotros por lo menos, que tendremos que preparar nuestras cosas", repetían las hormigas. "Es la primera vez en quince años que tengo que hacer eso por una sorpresa que no puedo decir", se plantaba Motos, levantando muchas sospechas, dado que muchos creen que el programa podría contar con el concursante de 'Pasapalara' tras haberse llevado el bote.

Estos rumores fueron confirmados la noche del martes. Dado el revuelo por la intriga de quien será el invitado que visitará el programa de las hormigas este jueves, Pablo Motos ha decidido desvelar de quien se trata. "Lo voy a decir ya, el jueves nuestro invitado sorpresa será Pablo Díaz: ¿Y por qué va a venir...? Usad la lógica porque no se puede decir. Aquí no paramos de no decir las cosas, pero luego...", señalaba el presentador de Antena 3.

Por si esa pista no fuera suficiente, el conductor del espacio dejó caer que esa misma noche Pablo Díaz se haría con el bote, haciendo así historia en el concurso: "Pasará un acontecimiento gordo y lo veremos ese día".

Sin embargo, esta no es la única pista que señala que Pablo Díaz logrará resolver el Rosco por completo este jueves. La cadena ha anunciado que este jueves 'Pasapalabra' se emitirá a las 22:00 horas y 'El Hormiguero' justo después. Esto es importante tenerlo en cuenta, dado que siempre que se han dado importantes acontecimientos en los concursos de Antena 3, los han pasado al prime time a pesar de que ocupan la franja de la tarde.

Además, el propio concursante anunció en su cuenta de Twitter que ese mismo jueves hará un directo en Twitch. Según informó el participante, lo haría a medianoche, justo después de la emisión de los dos programas en los que intervendrá. "¡Puede que haya alguna sorpresa! Estáis todos invitados", decía Díaz. Todo esto, deja más que claro que es muy probable que haya llegado el día en el que el concursante se haga con el bote después de cientos de programas luchando por ello.