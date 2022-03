Pablo Motos llama a una espectadora en directo y su respuesta le deja de piedra: "¡Ay chico, otro día!"

La noche del miércoles, Pablo Motos volvió a formar parte de la parrilla de Antena 3 al ponerse al frente de 'El Hormiguero'. En esta ocasión, el presentador y Trancas y Barrancas recibieron a Nicky Jam en el plató de Antena 3. Tras la entrevista, en la que hablaron tanto de su carrera profesional como de su vida privada, haciendo hincapié en su paso por la cárcel, llegaron los juegos al espacio. El presentador contó con el cantante para repartir los 3.000 euros de la tarjeta hormiguero.

En esta ocasión, han tenido que hacer varias llamadas, ya que hay gente que no lo cogía o, directamente, les colgaba al pensar que les estaban gastando a una broma. Sin embargo, la espectadora que más llamó la atención fue Carmen. Nada más cogerlo, la mujer les abroncó porque tenía sueño, estaba en la cama y le estaban llamando casi a las 23:00 horas. A pesar de ello, Motos y el cantante insistieron en que jugase para lograr el dinero y le intentaron dejar claro que no se trataba de ninguna broma.

"¿Qué pasó?", contestaba la señora desde el otro lado del teléfono. En ese momento, Nicky Jam le explicaba que podía llevarse 3.000 euros si lograba contestar bien la pregunta. Sin embargo, a ella no parecía interesarle. "¡Ay, mi amor! ¿Usted desde dónde me llama?", le cortaba ella al escuchar que el cantante tenía el mismo acento que ella.

"Sí, ¿tú te crees que yo estoy desocupada con este sueño que tengo?", soltaba Carmen algo enfadada. "¡Son 3.000 euros! ¿No te van a despertar?", le decía el cantante, totalmente asombrado por la reacción de la espectadora. Dado que parecía que les iba a colgar, el comunicador quiso intervenir: "No nos crees, te entiendo, ¿estás en la cama?". "¡Claro, durmiendo!", aseguraba ella.









"Ay, muchacho, yo no estoy para bromas"



Asimismo, la mujer no terminaba de creerse que estaba hablando en televisión, por lo que el conductor del espacio pidió que todos dieran un fuerte aplauso. A pesar de ello, ella seguía sin creerlo. "Perdona, pero tengo mucho sueño y no los puedo atender", apuntaba la señora. "Prende la tele en el canal 3 y vas a ver a uno alto, guapo, y a otro chiquito, no tan guapo", le animaba el cantante.

"Ay, muchacho, yo no estoy para bromas. Tengo mucho sueño", aseguraba Carmen. Ante esto, Motos le volvió a explicar que si ponía Antena 3 podía ganar dinero. "Sigo dentro de la cama, aquí está haciendo mucho frío", repetía ella. "Hay gente que nos cree y gente que no. Yo te hago una pregunta y la respuesta rima", lo volvía a intentar el presentador. "¡Ay chico, por Dios! Chao, otro día", zanjaba Carmen antes de colgar el teléfono.

Este momento provocó las risas en el plató y el presentador y el invitado no podían creerse lo que acababan de presenciar. Por este motivo, quisieron intentarlo de nuevo y llamaron a otro número de teléfono. Después de ingeniárselas para demostrar que no se trataba de una broma, dado que la mujer tampoco se lo creía, ella logró responder bien y llevarse la tarjeta hormiguero.