Pablo Motos es criticado en redes sociales por imitar acentos: "Un poquito racista"

Este martes, Yibing, la colaboradora de 'El Hormiguero' que se encarga de manifestar sus conocimientos sobre la cultura china, ha regresado al plató del espacio de Antena 3 tras sus vacaciones para hablar de cómo están viviendo la situación generada por el coronavirus en China.

"¿Qué cuentan tus padres de China ahora? ¿Cómo están allí?", le ha preguntado Pablo Motos. "Mis padres me han dicho que, hasta ayer, China llevaba 56 días sin casos locales confirmados. Ellos ya van sin mascarilla y solo la usan en el autobús, pero justo ayer aparecieron 12 casos locales nuvos. Entonces, ahora, el ayuntamiento va a hacer la PCR a los 9 millones y medio de habitantes de la ciudad", ha explicó. "Lo van a terminar en cinco días", concluyó Yibing.

Fue entonces cuando, dado el acento de la colaboradora, el que pareció hacer gracia al presentador, Motos la imitó:"Lo van a terminar en cinco días", repitió el comunicador mientras exageraba el acento chino. Ante esto, la colaboradora sonrío incómoda y continuaron con el debate sin tener en cuenta su comentario.

De la misma manera, cuando estaban hablando de los datos de fallecidos por coronavirus, la colaboradora comentó que el gobierno chino está trabajando en una nueva campaña: "Es una campaña nueva en contra del derroche de alimentos". Tras decir el nombre del nuevo proyecto del gobierno chino, Pablo Motos comentó que "le da igual una campaña que otra porque todas suenan como si tirasen un bote al suelo". Acto seguido, el comunicador imitó el sonido de un bote rebotando contra el suelo mientras hacía alusión al nombre de la campaña asiática.

Las acusaciones a Pablo Motos

No obstante, Yibing tomó su comentario como una duda de pronunciación y lo volvió a mencionar a la vez que comunicaba su traducción al castellano. "Hay un montón de carteles para concienciar", concluyó la colaboradora mientras ignoraba los comentarios de Motos.

Dadas las bromas del presentador, algunos usuarios salieron en defensa de la colaboradora al considerar algo ofensivo ese tipo de imitaciones. "Primera vez que veo 'El Hormiguero' en años. Pablo Motos, un poquito racista?", comentó un usuario, refiriéndose a su actitud durante la sección dedicada a China.

"Estoy viendo el hormiguero por Ignatius, puede ser pablo motos más racista?", añadía otro tuitero. No obstante, no es la primera vez que el presentador del espacio de las hormigas es criticado por hacer bromas consideradas "racistas", ya que su humor no gusta a todo el mundo.

Primera vez que veo El Hormiguero en años. Pablo Motos, un poquito racista? — Javier Mondéjar C. (@JavierMondejar) October 12, 2020

comentarios sobre el color de piel, imitación de acentos... — Javier Mondéjar C. (@JavierMondejar) October 12, 2020