Pablo Motos confiesa en 'El Hormiguero' lo que le pasa con los fans cuando sale a la calle: "Me lo dicen"

Este lunes, 'El Hormiguero' regreso a la parrilla de Antena 3 tras las vacaciones de verano con su temporada número 17. Para ello, contaron con Chanel Terrero como invitada inaugural. La cantante fue recibida como la madrina de esta nueva etapa del programa en Antena 3 y, teniendo en cuenta su reciente gran éxito, habló tanto de cómo está viviendo este momento como de su futuro laboral.

No obstante, antes de comenzar la entrevista, Pablo Motos quiso mandar un claro mensaje a la audiencia: "La inflación es lo peor que le puede pasar a un país, quitando que se meta en una guerra", comenzaba diciendo sobre la situación actual. "Sinceramente, no parece que nuestros políticos nos vayan a salvar. ¿Qué nos queda? Nos queda estar despiertos y buscarnos la vida. Yo no confío en los políticos, pero confío mucho en la gente... Es verdad que no va a ser un invierno cualquiera, tenemos que arrimar el hombro y trabajar de lo que sea. Si nos podemos ayudar entre nosotros, nos irá mejor que si cada uno va a la suya. Siempre que las cosas van mal, uno tiende al egoísmo", agregaba.

"También es importante buscar la alegría, para soltar presión. Para eso estamos nosotros. Os garantizo que este año 'El hormiguero' lo va a petar", apuntaba el conductor del espacio, siendo estas unas palabras que recibió entre aplausos, para después presentar a los nuevos colaboradores y los invitados de esta semana. Fue entonces cuando entró Chanel en el plató y fue muy clara al hablar de su éxito.









"Yo lo llamo vestirse de Mortadelo"



"Yo soy Leo, muchas veces no tenemos un día bueno y es difícil de gestionar. Te pregunté hace unos días, Pablo, cómo haces cuando tienes un día malo y me dijiste que pensara que atender a esas personas que se te acercan significa algo bueno para ellas", apuntaba la cantante. "Llevo muchos años en el mundo del arte y sé que todo lo que sube, baja. Yo estoy disfrutando mucho de todo, como una niña, y no me preocupo porque todo esto pueda acabar", reconoce.

A raíz de esto, el presentador le preguntó "cómo es salir sola a la calle" o ir a comprar al supermercado. "Puedo ir sola al súper, pero con gorra y gafas. Hay gente que me reconoce. Una vez, una dependienta me reconoció y no me dijo nada porque vio que yo iba con la gorra. Pero me metía cosas de regalo en la bolsa mientras me sonreía como: 'sé que eres tú'”, contaba la artista.

De la misma manera, Motos también quiso sincerarse sobre las consecuencias que sufre por el éxito y aseguró que "tiene un problema con eso": "Como no hay mucha gente con la barba roja... Es raro. Yo lo llamo vestirse de Mortadelo y me pongo la gorra, gafas y mascarilla. Pero siempre hay alguien que cuando me visto de Mortadelo, me dice ‘No engañas a nadie’".