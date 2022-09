Pablo Motos confiesa en 'El Hormiguero' el accidente que sufrió durante el verano: "Me reventé los dos pies"

Este martes, Pablo Motos volvió a ponerse al frente de 'El Hormiguero'. Esta vez, contaron con Sonsoles Ónega como segunda invitada de la temporada, dado que la presentadora dejó Telecinco y 'Ya es mediodía' para comenzar una nueva etapa en Antena 3. Tras la entrevista, el presentador dio paso a la primera tertulia de cómicos de la temporada, con Marron, Luis Piedrahita y El Monaguillo.

En esta ocasión, hablaron sobre las vacaciones veranos y contaron cómo las habían pasado. Por un lado, Pablo Motos reconoció que había pasado unos días de descanso no demasiado buenos porque había sufrido varias incidencias.

"Todo iba bien hasta que fui a hacer wakeboard al pantano de San Juan y me reventé los dos pies, me hice un esguince en ambos, a la vez", comenzaba contando el presentador. "Si lo haces aposta no lo consigues", bromeaba Marron. "La palabra esguince en plural no se ha oído nunca", agregaba Piedrahita muy sorprendido.

"Llevaba ocho años intentando saltar las dos olas que se producen al hacer wakeboard. Colgué en Instagram el doloroso proceso, pero esa es la parte bonita. Luego hay otra que no publiqué porque no tenía ganas", adelantaba el conductor del espacio. "Las caídas duelen, pero estás con la adrenalina...", reconocía Motos, dejando claro que no todo fue tan bonito como el vídeo que compartió en sus redes.





"Me quedé tirado en el mar"



"Tras tomarnos una cerveza, decidí dar una pasada más y me di una hostia que me hice un esguince en los dos pies a la vez, uno se me complicó", recordaba el comunicador. Entonces, el comunicador mostró a los espectadores las imágenes que demostraban cómo se había hinchado ambos pies. De hecho, llegó a tal punto que tuvo que cortar el talón de las zapatillas de deporte para poder caminar.

Respecto a esto, El Monaguillo, confesó que que Laura Llopis, la pareja de Motos, le había estado ese tipo de información durante el verano para poder sacarla a la luz durante la tertulia. "Se algo de una moto acuática...", señalaba el cómico. "Me quedé tirado en el mar porque se me rompió la moto de agua. Lo peor de quedarte tirado ahí es que hasta que vienen a recogerte pasan 45 minutos y estás todo el rato dando vueltas. Es muy humillante", desvelaba Motos.

No obstante, estas no fueron las únicas incidencias que sufrió el comunicador. En otra ocasión, también se desencajó la mandíbula. Lo más curioso es que le sucedió estando en el masajista al estar dos horas apoyado de lado, en la misma posición, sobre la camilla.