Pablo Montesinos descoloca a Xabier Fortes con su pregunta y el presentador cede: "Me juego una cena"

La noche del martes, Xabier Fortes recibió a Pablo Montesinos, vicesecretario de Comunicación del PP, en 'La noche en 24 horas'. En primer lugar, el político hizo hincapié en algunos de los temas políticos del momento como las disputas del Gobierno sobre la reforma laboral y la ley de vivienda. "La Unión Europea dice que lo primero que hay que hacer es desbloquear, y esto parece que hacia ustedes (el PP), que llevan tres años bloqueando el CGPJ", declaraba el presentador, haciendo referencia a la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

“Bueno será hacia las dos partes”, respondía Montesinos. "Yo le puedo asegurar que mañana mismo el presidente del Gobierno puede llamar al presidente Casado, si él quiere, y podemos avanzar en la renovación del CGPJ", declaraba el entrevistado, muy seguro. "¿Con la ley actual en vigor, con lo que marca la Constitución?", quiso saber el conductor del espacio del canal 24h.

"Bueno es que el proceso ya está en marcha, lo único que decimos al presidente Sánchez es que en paralelo, como él mismo dijo en campaña electora, yo no voy a sacar la hemeroteca de Sánchez, es que me voy a sonrojar hasta yo, pero es que en campaña electoral Pedro Sánchez dijo que los jueces tenían que elegir a los jueces", declaraba el vicesecretario de Comunicación del PP, aparentemente muy crítico.

Estas declaraciones descolocaron al presentador, quien no dudó en preguntar al político si eran literales las declaraciones que había puesto en boca de Pedro Sánchez. "Si no pues pido perdón", aseguraba el político tras señalar la hemeroteca como su fuente. "Pero me juego una cena con usted. Una taza no, que ya sé que ya no las dan...", soltaba entonces Montesinos. "A ver si vuelven a regalar las tazas", agregaba el invitado, entre risas, haciendo referencia a que ya no se lleva un recuerdo de la entrevista.









"¿Me puedo llevar la taza o no?"

Este reproche del político se ha retomado al final de la entrevista cuando, mientras Fortes intentaba despedir el espacio, Montesinos le cortaba para preguntarle si se podía llevar la taza a casa: "¿Me puedo llevar la taza o no? Porque me dicen que no me la puedo llevar". Unas palabras que descolocaron por completo al presentador, quien no sabía muy bien como reaccionar ante su pregunta.

El periodista se encontraba dudoso y tuvo que consultar la respuesta con el equipo del programa. Finalmente, el formato dio permiso al político para llevarse la taza, una ventaja con la que no contaron los colaboradores presentes en la mesa.

"Ustedes otros día", dijo el presentador a los tertulianos, que se unieron a la petición del político para intentar llevarse la taza. "Lo que pasa es que si empiezan a pasar tertulianos pidiendo la taza, resulta que no nos quedan. Pero bueno, pediremos una remesa nueva", decía Fortes, entre risas.

