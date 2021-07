Pablo Díaz hace una confesión sobre el futuro de Luis de Lama en 'Pasapalabra': "Ha quedado de manifiesto"

'Pasapalabra' es uno de los concursos más vistos y seguidos de Antena 3, consiguiendo ser el espacio líder en su franja horaria al sumar más de un 20% de share de media. Desde que se fue de Mediaset, el formato no ha dejado de dar alegrías a la cadena, gracias a que ha alcanzado grandes datos de audiencia. Por este motivo, dado que da paso al informativo, también ha logrado que Vicente Vallés supere a Pedro Piqueras en el informativo de la noche.

Esto se debe a que los duelos entre concursantes han logrado enganchar a los espectadores, en concreto su batalla por completar 'El Rosco'. Pablo Díaz ha sido el mejor concursante de la etapa del concurso en Antena 3 y el más longevo. Incluso, estuvo a punto de hacerse con el bote en varias ocasiones. No obstante, el momento ha llegado y, tras mucho estudio y esfuerzo, su etapa en el formato presentado por Roberto Leal ha terminado.

El pasado jueves, tras una polémica promo y varias pistas, Pablo Díaz ha logrado llevarse el bote. El concursante logró completar el Rosco, lo que supuso abandonar el programa y llevarse consigo más de 1.800.000 euros, el tercer mayor premio de la historia de la televisión. Un momento que se convirtió viralizó al instante, dada la reacción del concursante y del propio presentador. Roberto Leal dio la última palabra como correcta y, tras ser consciente de lo que significaba, no puedo retener las lágrimas por la emoción.

En los inicios del programa en Antena 3, Díaz protagonizó el enfrentamiento más llamativo con Luis de Lama. La rivalidad entre ambos fue de las más seguidas por los espectadores, ya que ambos participantes fueron muy queridos por la audiencia. Tras la salida de Lama, Marta Terrasa se convirtió en una gran rival para Díaz, venciéndole en 'El Rosco' en alguna ocasión. No obstante, tras su derrota, Javier Dávila es el concursante que más difícil se lo ha puesto.









"Bueno los récords están muy bien pero tampoco era mi objetivo. Son cosas que fueron surgiendo y no les doy mucha importancia. Me quedo más con la experiencia, por ejemplo me quedo más con la experiencia de haber estado tantos programas con Luis y no tanto el hecho de haber hecho el récord de duelos", ha declarado Pablo Díaz en 'El Televisero' sobre sus grandes triunfos dentro del espacio.

"Nacho, Marta, Luis y Javier..."

"Yo me hubiera llevado el bote cuando tuviera las 25 y se ha dado la circunstancia de que me lo he llevado cuando era el tercer bote más alto pero si me lo hubiera llevado en el primer programa que eran 200.000 euros yo encantado", agregaba. De la misma manera, el participante también ha querido recordar su primera etapa en el concurso: "Sabía que era muy probable que me volvieran a llamar para algún especial porque lo suelen hacer con la gente que ha estado en tantos programas".

"De hecho ha quedado de manifiesto que Nacho, Marta, Luis y Javier van a volver aunque a lo mejor no sea a concursar por el bote", ha desvelado, dejando claro que quienes se han enfrentado a él volverán al programa de Antena 3. Asimismo, ha reconocido que pensó en tirar la toalla: "Yo la primera vez estaba tranquilo porque sabía que eso podía ocurrir. Pero la segunda vez si que se me pasó por la cabeza porque me llamaron en 2018 para concursar por el bote y ahí perdí la silla azul y me fui a mi casa tras haber estado tres años estudiando en mi casa".





"Pero es que me enfrenté a Aurora y cuando tienes un rival tan bueno pues tienes esa mala suerte de que te puedes ir. Ahí si que pensé en abandonar porque cuando tu pierdes no te vuelven a llamar inmediatamente, a lo mejor pasa uno o dos años", agregaba, recordando su paso por el formato. "Pero siempre he intentado tener una mentalidad anclada en la tierra y me digo voy a vivir el presente y a vivir lo que me pasa en el programa. Mi objetivo era llevarme el bote, pero si me iba en la silla azul pues me iba pero tenía que disfrutar de la experiencia", zanjaba.