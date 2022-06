Pablo Chiapella confiesa cómo le ha afectado interpretar a Amador en La que se avecina: "No veas como cuesta"

Pablo Chiapella es popularmente conocido por interpretar a Amador Rivas en 'La que se avecina', personaje que lleva representando en la televisión desde 2007. A pesar de ello, se le ha visto en otras ficciones como 'Aquí no hay quien viva', 'Días sin luz (2008), 'Museo Coconut' (2018), 'Capitulo 0' (2019) o 'Fuera de serie' (2021). Al igual que cuenta con una trayectoria en el cine por 'Free Birds' (2013), 'Otro verano' (2013), 'Perdona si te llamo amor' (2014) o 'Viva la vida' (2019).

Ahora, el actor forma parte del elenco principal de 'Llenos de gracia'. Esta película narra la historia de la hermana Marina, una monja que llega, el verano de 1994, a El Parral, un colegio amenazado con ser cerrado. El personaje interpretado por Machi llega para unirse a los niños sin familia y rebajar sus trastadas. Para ello, da con el fútbol como solución y crea un equipo con la ayuda de la monja Angelines, Tatiana y Rafa el bedel. De esta manera, los pequeños encuentran su propia familia y, en el caso de Valdo, su profesión. Marina y Valdo son los personajes principales, dado que el argumento está basado en su historia real, incluso él llegó a debutar en el primer equipo del Real Madrid.

Por este motivo, el protagonista de 'La que se avecina' se encuentra en plena promoción. Chiapella interpreta al bedel del colegio, un hombre recién separado, anclado en el pasado y que se siente un fraude, lo que los niños fomentan cuando le llaman 'Fracasinho' en la ficción. Es por esto por lo que presenta un perfil muy similar al que muestra Amador Rivas en 'La que se avecina', también recién separado y deprimido.









"El riesgo era hacer un calco del personaje de Amador"



Lo que el actor lo ha afirmado en una entrevista para COPE: "Sí. Viene en el guion y el riesgo era hacer un calco del personaje de Amador. Es verdad que Amador tiene un volumen muy disparado y que con baje ese volumen la cosa cambia. Ahí entra Roberto, que entendió que había que dar verdad al personaje, conectarlo con la realidad y que estuviera a tono con el resto de intérpretes".

Es por esto por lo que Chiapella reconoce sentirse "un poco encasillado": "Fíjate, es divorciado, tiene un drama, le tira la caña a una monja... Me encantaría salir de ese papel, pero vamos poquito a poco. No veas como cuesta. Los directores y productores es como que dicen que soy esto. A veces es bonito descubrir otras capas distintas y también creo que es interesante para el espectador el sorprenderse al verme en otro tipo de personaje. De momento, en esta industria es complicado", confiesa.

Por este motivo, los actores que dan vida a los niños sin familia de El Parral no daban crédito cuando se enteraron de que grabarían con el intérprete que da vida a Amador en la ficción de Telecinco. "Cuando me enteré de que iba a hacer la película con Pablo, se me salía el corazón por la boca. Me ponía a ver 'La que se avecina' y decía todo el rato: 'yo voy a estar con él'. Mi madre ya se iba a la cama porque se le quitaban las ganas de verla conmigo", confiesa Adrián López. "Yo soy muy fan de él desde que era muy pequeño y su personaje siempre me ha hecho mucha gracia. Cuando me enteré que iba a hacer una película con Pablo Chiapella... Ahora, cuando veo 'La que se avecina', ya no es lo mismo que antes. Es que es igual fuera que dentro", dice por su parte Pau Márquez.