Orestes corta 'Pasapalabra' para recordar el paso de Jaime antes de ser eliminado: "Tropezones tontos"

'Pasapalabra' es el concurso más visto y seguido de Antena 3. Asimismo, es el espacio líder en su franja horaria al sumar más de un 20% de share de media. Desde que se fue de Mediaset, el formato no ha dejado de dar alegrías a Atresmedia, gracias a que ha alcanzado grandes datos de audiencia, consolidando así las tardes de la cadena junto a '¡Boom!'. Por este motivo, dado que da paso al informativo, también ha logrado que Vicente Vallés supere a Pedro Piqueras cada noche. Logrando así que Atresmedia mantenga el liderazgo tras arrebatar el primer puesto a Mediaset.

Actualmente, el duelo está formado por Orestes y Marisa. Desde que el mes pasado tuvimos que despedirnos de Jaime, quien fue derrotado en la Silla Azul tras cometer dos fallos, han pasado muchos participantes que no han logrado hacer competencia a Orestes. Elías comenzó con fuerza, pero, rápidamente, Marian cogió el relevo para ponérselo difícil al veterano concursante. No obstante, José Luis logró vencerla, aunque fue sustituido solo un día después por Marisa.

Por el momento, Orestes sigue teniendo ventaja, pero Marisa se lo ha puesto difícil con su llegada al concurso de Antena 3. Tanto que, este miércoles, Orestes tuvo que enfrentarse la Silla Azul tras ser derrotado por su rival en el Rosco del programa anterior. "Bienvenidos a la Silla Azul. Doy comienzo para ver quién va a acompañar a Elsa Anka y a Blas Cantó en el equipo azul. Han cambiado de equipo, pero de líder no lo sabemos", comenzaba diciendo Roberto Leal, dando paso a la primera prueba de la tarde, la que determinaría la continuación de Orestes.





"En homenaje a Jaime"

"Tengo aquí a Orestes preparado, que él le gusta más verme de lejos y el color naranja, pero, de vez en cuando, hay que pasar por el color azul", comentaba Cris para presentar al veterano concursante. "Bueno", asentía el concursante, aunque siempre con una actitud positiva. "Hay días en los que se dan más dinámicas, que tienes tropezones tontos... Y, bueno, en homenaje a Jaime, como decía él, la Silla Azul es como el tiempo, siempre vuelve", reflexionaba, mientras recordaba a quien fue su compañero durante 102 programas.

"Pero, como siempre, a sentarnos bien. Borrón y cuenta nueva, tranquilo y con ganas de ir a por ello", aseguraba el mítico concursante. "Llevas 102.600 euros acumulados, siendo tu programa 159", le recordaba la presentador, ante lo que él asentía muy alegre.

Al compartir tantos programas, Orestes y Jaime habían forjado una estrecha relación. Es por esto por lo que el concursante se mostró totalmente devastado cuando su rival fue eliminado en la Silla Azul. "Para mí sois mi segunda familia y espero volver a veros pronto", expresaba Jaime en su despedida de 'Pasapalabra'. "Que vaya a por este bote. Es como un bonsái que ha ido convirtiéndose en un árbol y espero que recojas los frutos porque te lo mereces", le decía el ya exconcursante a su compañero, deseándole toda la suerte del mundo y pidiéndole que gane el bote pronto.

"No pasa nada. Estoy un poquito triste y decepcionado, pero no vale la pena irse con esa sensación. Ha sido un placer, sois mi segunda familia", agregaba. No obstante, quien se mostró totalmente derrumbado fue Orestes. En su despedida, Jaime ha querido acordarse de Orestes y dedicarle unas emotivas palabras. "Estoy encantado de haber compartido estos programas con él y muchísima suerte", le decía Jaime a quien era su rival. En este momento, Orestes se echó a llorar y apenas podía articular palabra. "Animo. Es un juego, ya está", le animaba Jaime.