Orestes corta 'Pasapalabra' para dedicar unas palabras a Pablo Díaz tras la sorpresa en plató: "Personalmente"

'Pasapalabra' es el concurso más visto y seguido de Antena 3. Asimismo, es el espacio líder en su franja horaria al sumar más de un 20% de share de media. Desde que se fue de Mediaset, el formato no ha dejado de dar alegrías a Atresmedia, gracias a que ha alcanzado grandes datos de audiencia, consolidando así las tardes de la cadena junto a '¡Boom!'. Por este motivo, dado que da paso al informativo, también ha logrado que Vicente Vallés supere a Pedro Piqueras cada noche. Logrando así que Atresmedia mantenga el liderazgo tras arrebatar el primer puesto a Mediaset.

Actualmente, el duelo está formado por Orestes y Rafa Castaño. El concurso apostó por recuperar unos de sus míticos concursantes para ponérselo todavía más difícil a Orestes. Rafa Castaño, después de estar en un centenar de entregas de 'Saber y Ganar', participó en el concurso presentado por Roberto Leal por primera vez en 2015 y, de nuevo, en 2017 y 2019, sumando más de 100 jornadas enfrentándose al Rosco. De la misma manera, ha regresado este 2022 para intentar llevarse el bote. Parece que el participante lo está logrando y ha provocado que Orestes tenga que enfrentarse a la Silla Azul en más de una ocasión.

Como consecuencia, este duelo cada vez se hace más tenso, dado que ambos ya tienen una larga experiencia en el formato. Es por esto por lo que ambos sienten mucha admiración el uno por el otro y no dudan en expresar que temen a su rival. De la misma manera, es impredecible quien acabará en la Silla Azul y los empates ya se han convertido en algo habitual para ellos. Incluso Rafa está empezando a hacer competencia a Orestes en 'La Pista Musical', la que era su prueba estrella en la que siempre solía hacerse con la victoria. Aun así, ambos tienen días malos o buenos.









"Me ha dado muchas fuerzas para estar aquí"



Es por esto por lo que se enfrentan con mucha incertidumbre al Rosco. Para su sorpresa, la familia de Pablo Díaz se encontraba entre el público, su madre y su abuela. Como consecuencia, Orestes no puedo evitar dedicar unas emotivas palabras al mítico concursante que se llevó un bote de más de un millón de euros. "Hoy el abrazo va para toda la familia Díaz. A Belinda y a Conchi", comenzaba diciendo antes de comenzar el Rosco.

"Las hemos conocido un poco antes y son maravillosas. Y a Pablo porque yo, personalmente, le guardo un cariño muy grande. Tengo bastante trato con él, me ha apoyado mucho y me ha dado muchas fuerzas para estar aquí. Y es un claro ejemplo, así que gracias a este pedazo de familia. Es que, además, se ve que tienen una esencia bonita de una familia unida y es una cosa que llega a todos. Me pongo luego tiernín", señalaba el concursante, visiblemente emocionado.

Acto seguido, Rafa siguió el mismo tono y también quiso dirigirse a Pablo Díaz: "Yo también quería saluda a la abuela y la madre de Pablo. Les estaba comentando, así un poco de coña, que podríamos usar el 'comodín de la llamada' en algún cerrojo. 'El comodín de Pablo', seguramente se la sabría". Fue entonces cuando reconoció que Díaz era un ejemplo para él: "Para prepararme en esta etapa, personalmente, me he inspirado en Pablo porque es una persona que ha echado horas y horas y lo ha conseguido. Cada vez que me cansaba, pensaba: 'qué haría Pablo'. Pues seguir estudiando, es la única manera".