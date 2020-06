'Operación Triunfo' arranca los elogios del público tras su detalle contra el racismo

Estados Unidos está viviendo unos días históricos, y no precisamente por algo positivo. La muerte del ciudadano afroamericano George Floyd a manos de la policía de Minneapolis han provocado unas revueltas y manifestaciones que se han convertido en las más numerosas desde el asesinato de Martin Luther King.

Estas revueltas se han tornado en muchas ciudades norteamericanas en violencia por las noches, con saqueos e incidentes. Donald Trumpo ha criminalizado a los manifestantes y ha sacado a las fuerzas armadas a la calle. Mientras tanto las protestas contra el racismo ha transcendido al país yankee trasladándose a todos los lugares del mundo.

Así el pasado martes, era muchas las celebridades y los anónimos que se unían al movimiento #BlackOutTuesday, un movimiento lanzado desde el mundo de la música para realizar un 'apagón musical' a lo largo de todo el martes como protesta a la muerte de Floyd y a los prejucios racistas que coexisten en nuestra sociedad. En España fueron pocos los famosos que dejaron su perfil de Instagram sin una foto en negro, desde Rosalía hasta Sara Carbonero, fueron algunas de estos artistas que se sumaron al movimiento 'Black Live Matter'.

'Operación Triunfo' se gana los aplausos del público tras sumarse a la lucha contra el racismo

A pesar de que los concursantes de 'Operación Triunfo' viven confinados en la Academia alejados de cualquier noticia del exterior, parece que lo sucedido en Estados Unidos ha traspasado las paredes y se ha colado en la vida de los concursantes.

Así lo han demostrado en la gala celebrada este último miércoles. En un momento clave para los concursantes como la semifinal, los triunfitos sorprendieron con un gesto que ha levantado los aplausos en redes sociales.

Como en cada gala, los concursantes comenzaban interpretando la actuación grupal, esta vez con canción de Abba ‘Lay all your love on me’. Hasta aquí transcurría todo con normalidad hasta el final de la actuación. Desde los orígenes del concurso los concursantes terminan las actuaciones grupales con el brazo arriba simulando el logo del programa en sus principios. Esto se ha seguido haciendo igual hasta nuestros días, sin embargo tras la última actuación grupal la cosa cambiaba.

Los siete semifinalistas sorprendían clavando la rodilla en el suelo, simulando el gesto del jugador de fútbol americano Colin Kaepernick que se ha convertido en el principal símbolo de la lucha contra el racismo. Un homenaje en unos momentos muy complicados que ha sido reconocido por lo seguidores del programa.

