Nuria Roca y Juan del Val tienen una discusión en directo por su familia: "Mira, no voy a decir más"

Juan del Val y Nuria Roca es uno de los matrimonios más mediáticos de la pequeña pantalla. Además de compartir mesa en 'El Hormiguero', también lo hacen en 'La Roca'. Es por esto por lo que en más de una ocasión han compartido con los espectadores algunos episodios que viven como pareja. Esto es lo que pasó la pasada semana. Como cada jueves, Pablo Motos dio paso a la mesa de actualidad protagonizada por Nuria Roca, Juan del Val, Cristina Pardo y Tamara Falcó.

Como era de esperar, la tertulia estuvo marcada por la guerra en Ucrania con Rusia y la crisis interna del Partido Popular. No obstante, esto derivo a contar algunas de las anécdotas personales para dejar por un momento los malos momentos aparcados. Antes de analizar los temas de actualidad, el escritor puso sobre la mesa una cuestión personal. Del Val reconoció que estaba muy cansado porque la familia de su mujer estaba pasando unos días en su casa.

"¿Hay una polémica, otra vez, en vuestra casa?", quiso saber Pablo Motos. "Ninguna polémica, solo que estoy un poco cansado. No he podido descansar bien porque mi casa está llena de gente. Está mi suegra, mi cuñada, mi sobrina,...", comenzaba quejándose el colaborador.

"Está mi familia, querido", le cortaba Roca, saliendo en defensa de su familia. No obstante, el comunicador se mostraba muy firme con su opinión. "Yo supongo que a lo mejor la gente estará de acuerdo conmigo en que las vistas tienen que ser, como mi familia, que vienen a comer y después se van. Si tenemos que estar todos en la misma casa y no hay cama para tanta gente... ¡que hay hoteles!", apuntaba.





"Estoy un poco agotada en ese sentido"



"Perdona, pero tu familia vive aquí y viene y se va, pero mi familia vive fuera y tiene que quedarse unos días. Entonces es normal que haya concentración familiar. Unos días son tres, en amor y compañía, que tampoco pasa nada, que es de uvas a peras, que no nos vemos desde Navidad", le replicaba la presentadora. Sin embargo, Motos se ponían del lado de Del Val.

"Son tres días con sus tres noches, son 24 horas donde hay que estar haciendo cosas, actividades", insistía el escritor. "Eso es verdad, estoy un poco agotada en ese sentido", reconocía Roca, dándole algo de razón a su pareja, aunque insistía en que era algo puntual y en que pasar tiempo con la familia siempre es positivo.

"También te digo una cosa, tienes un sofá maravilloso en el que has dormido fenomenal. Además, también te digo que ni has venido a hacer planes. ¡Hay que aprovechar el tiempo en familia y hacer cosas juntos!", opinaba ella, lo que corroboraba Pardo y Falcó. "Lo que hay que hacer es como mi familia, que vienen, comen y se van", declaraba Del Val, mientras que Roca defendía que no se debería señalar como "visita" que su familia pase unos días con ellos. "Mira, no voy a decir nada más, se acabó", zanjaba ella, consciente de que no se iban a poner de acuerdo.