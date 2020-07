El nuevo error de 'Antena 3 Noticias' que hace la delicia de los aragoneses: "No dan una"

No están especialmente finos en las últimas semanas en el departamento de grafismo y de rótulos de 'Antena 3 Noticias'. En los últimos días protagonizaban una gran polémica después de diferenciar en una composición entre personas por un lado, e inmigrantes por otro.

Muchas fueron las críticas que sufrieron estos informativos tras esta confusión, una confusión por la que oficialmente tuvieron que pedir disculpas. Pocos días han tardado en volver a protagonizar una nueva polémica protagonizada por un error a la hora de rotular una composición.

Era en el informativo de la primera edición, el presentado por Sandra Golpe, en el que uno de sus compañeros intentaba ilustrar qué estaba sucediendo en las provincias de Zaragoza y Huesca debido al despunte de los rebrotes en estas zonas. Zaragoza y su área de influencia y la ciudad de Huesca han retrocedido a la fase 2 'flexibilizada' de la desescalada, en una concepción flexibilizada según el Gobierno de Aragón, por el incremento de casos detectados.

De esta manera, en 'Antena 3 Noticias' intentaban arrojar un poco más de luz sobre el asunto con un gráfico donde aparecían las dos provincias protagonistas en este caso. Sin embargo, en el gráfico había una errata que se convertía en algo muy comentado en redes. La posición de las ciudades de Zaragoza y Huesca se encontraban cambiadas, apareciendo la capital oscense en el sur, y la maña en el norte.

Esto ha provocado numerosos memes y quejas a través de las redes sociales, donde no han dudado en bromear con la 'mala pata' que últimamente parece tener el departamento de grafismo de los informativos de Atresmedia.

“Libertad geográfica”. No les podremos criticar por poner Zaragoza al Norte (y muy al norte) y Huesca al Sur (modo ironía, of course). Lo malo es que no da risa. Un supuesto medio de información que no ha pasado ni de “Barrio Sésamo” es para llorar. pic.twitter.com/w0mx0ND4YH