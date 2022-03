La nueva vida de los actores del reparto de 'El Internado': de no encontrar trabajo a colaborador de La Sexta

A día de hoy, se han puesto de moda el recuperar historias de algunas míticas series de nuestra televisión. Este es el caso de 'Los hombres de Paco', 'Los Protegidos', 'Un paso adelante' o 'Física o química'. En cambio, otras ficciones se han decantado por los reboots. Este es el caso de 'El Internado'. Globomedia quiso recuperar este colegio y se llevó a cabo 'El internado: Las Cumbres', donde por los mismos pasillos de El Internado 'Laguna Negra' pasa una nueva generación de alumnos.

Esta exitosa ficción se emitió en Antena 3 durante tres años y todavía hay muchos fans que mantienen vivo su recuerdo mediante plataformas, ya que se sigue emitiendo en Atresplayer Premium y ha formado parte del catálogo tanto de Netflix como de Amazon Prime Vídeo. No obstante, hay parte del reparto al que se le ha perdido la pista. Blanca Suarez, Ana de Armas, Yon González... Todos ellos siguen triunfando a día de hoy, pero ¿Qué fue de los más pequeños? Lucas, Paula, Evelyn... A continuación, te lo contamos.

Martiño Rivas (Marcos)

Martiño Rivas fue uno de los protagonistas más seguidos de la serie, incluso 'El Internado' le convirtió en todo un ídolo adolescente. Por este motivo, le empezaron a llover las ofertas y debutó en el cine de la mano de José Luis Cuerda con 'Los girasoles ciegos' (2008), por la que obtuvo su primera nominación al Goya como mejor actor revelación. Tras esta llegaron otros títulos como 'Tres bodas de más' (2013) o 'Por un puñado de besos' (2014).

No obstante, su carrera se fue centrando en la pequeña pantalla y formó parte del reparto de conocidas series como 'El don de Alba' (2013), 'Romeo y Julieta' (2014), 'Sé quien eres' (2017), 'Las chicas del cable' (2017) o 'Fuerza de paz' (2022). Desde el final de la exitosa ficción de Netflix en 2020, ha centrado parte de su trayectoria en el teatro, como en 'Jauría', obra que narra el juicio de La Manada.





Yon González (Iván)

Siguiendo el ejemplo de su compañero de reparto, Yon González también se convirtió en todo un ídolo adolescente. Ya comenzó su larga trayectoria en 'SMS', lo que le sirvió como trampolín hasta 'El Internado'. Desde que la serie terminó, se le ha podido ver en diferentes trabajos. El actor ha hecho películas como 'Mentiras y gordas' (2009), donde coincidió con Ana de Armas, 'El club de los incomprendidos' (2014) o 'Perdiendo el norte' (2015), entre otras. Aunque su carrera también se ha desarrollado más en la televisión.

El actor ha trabajado en exitosas series de nuestro país como 'Gran Reserva' (2011), 'Gran Hotel' (2011), 'Bajo sospecha' (2015), 'Las chicas del cable' (2017) o 'Los herederos de la tierra' (2022). Además, hizo un cameo recuperando a su mítico personaje de Iván en 'El internado: Las Cumbres' (2021). Asimismo, la conexión entre Blanca Suárez y él frente a las cámaras es tan evidente, que han sido pareja ficticia en varias ocasiones. Desde 'El Internado', volvieron a 'retomar' su relación en 'Las chicas del cable' y 'Perdiendo el norte'.









Blanca Suárez (Julia)

Desde que apareció en 'El Internado', Blanca Suárez se ha convertido en una actriz de referencia en nuestro país. La intérprete llegó a ser una chica Almodóvar con 'La piel que habito' (2012), película por la que recibió su primera nominación a los Goya como actriz revelación, o 'Los amantes pasajeros (2013)'. Además, ha trabajado en otros reconocidos largometrajes como 'Fuga de cerebros' (2009), 'Carne de neón' (2010), 'The Pelayos' (2012), 'Perdiendo el norte' (2015), 'Tiempo después' (2018), 'A pesar de todo' (2019) o 'El verano que vivimos' (2020). Además de convertirse en una imprescindible para Álex de la Iglesia con 'Mi gran noche' (2015), 'El bar' (2017) o 'El cuarto pasajero' (2022).

Por otro lado, también ha trabajado en grandes series como 'El barco' (2011), 'Las chicas del cable' (2017) o 'Jaguar' (2021). Además de su aparición como Julia en 'El internado: Las Cumbres' (2021). Pero, sin duda, su interpretación de Lidia en 'Las chicas del cable' es una de las más recordadas, ya que fue junto a sus también compañeros de 'El Internado', Martiño Rivas y Jon González, y le permitió ser galardonada con el Premio Platino a mejor interpretación femenina en Miniserie o Teleserie. Por otro lado, también ha trabajado como modelo de diferentes campañas publicitarias de firmas como Samsung, Woman’s Secret, Jaguar, Angel Schlesser, Royal Bliss, Adidas o Guerlain.









Ana de Armas (Carolina)

De todo el reparto, la única que ha logrado forjarse una carrera internacional ha sido Ana de Armas. Nada más salir de 'El Internado' se convirtió en todo un fenómeno, convirtiéndose en noticia de muchas revistas adolescentes de la época. "Fue un gran cambio para mí. Casi de la noche a la mañana volverme tan famosa, ser reconocida por la calle y que todo el mundo me parara… fue surrealista", conraba.

Tras la serie que la catapultó a la fama, dio el salto a la gran pantalla con largometrajes como 'Mentiras y gordas' (2009) o 'Por un puñado de besos' (2014). A diferencia de sus compañeros, se centró en el cine y, después de por Laguna Negra, solo se le pudo ver en 'Hispania, la leyenda'. Sin embargo, se fue a Los Ángeles, donde ha logrado hacerse un hueco en Hollywood como 'chica Bond. Pero no es la única famosa película en la que ha aparecido. Desde que llegó a Estados Unidos ha trabajado en importantes producciones como 'Knock Knock' (2015), 'Exposed' (2016), 'Manos de piedra', 'War Dogs', 'Overdrive' (2017), 'Blade Runner 2049', 'The Informer' (2019), 'Knives Out' (2019), 'Sergio' (2020), 'The Night Clerk', 'No Time to Die' (2021), 'Deep Water' (2022), 'Blonde' o 'The Gray Man', entre otras. Asimismo, ocupó todos los tabloides por su relación con Ben Affleck, la que terminó en 2021.





Elena Furiase (Vicky)

Su carrera ha pasado más desapercibida que la del resto de su compañeros, pero no ha dejado de trabajar como actriz. Después de 'El Internado', participó en 'El libro de las aguas' (2008), 'Cruzando el límite' (2009), 'The Anguish', 'Don Mendo Rock ¿La venganza?' (2010), 'Un dios prohibido' o 'Amar es para siempre' (2013). En el resto de series, ha dado vida a un personaje episódico como en 'Gym Tony' (2015) o 'Cuéntame cómo pasó' (2016).

No obstante, siguiendo el ejemplo de su madre, se le ha visto más por el teatro o como invitada de conocidos programs de televisión como 'Tu cara me suena', 'Dicho y hecho', 'Crush: la pasta te aplasta', 'Masterchef Celebrity' (2019) o 'Como sapiens' (2020). La última película en la que ha participado es en 'Rosalinda' (2020). La última vez que se la vio sobre un escenario fue en 2011 cuando participaba en 'Crimen perfecto', donde no volvió a aparecer tras abandonar la función por "agotamiento físico y mental", según decía el parte médico. Se conoce que justo antes de salir, Furiase tuvo lo que algunos definen como un ataque de ansiedad o pánico escénico. En una ocasión, su madre, Lolita Flores, contó que no estataba teniendo demasiada suerte con los casting. Es por esto por lo que la actriz se fue una temporada a Los Ángeles con su amiga Ana de Armas.









Daniel Retuerta (Roque)

Daniel Retuerta es a uno de los que más se ha perdido la pista. De hecho, su última aparición fue en el reencuentro de 'El Internado'. Desde que cerró su etapa en Laguna Negra, el actor ha aparecido en varios cortos. Incluso probó suerte en la música y se abrió un canal de YouTube llamado 'Caption Fail Movies', donde subía versiones humorísticas de películas. Hace poco, logró volver a hacerse un hueco en la pequeña pantalla con 'Servir y proteger' en TVE.

Su personaje en la ficción fue uno de los grandes protagonistas y fue muy polémico, ya que se convirtió en el gran traidor de 'El Internado', siendo culpable de la muerte de Cayetano y perjudicando a quienes eran sus amigos. Esta historia caló tanto en los fans de la serie que, según contó el mismo el pasado 2021, sigue pagando a día de hoy el odio que recibía su personaje. "11 años con mensajes como este. No es un caso aislado pero no los publico todos porque llorar todo el rato tampoco es del agrado", escribía desde sus redes sociales junto a la imagen de una conversación en la que le mandaban el siguiente mensaje: "Tú, enano de mierda. Están haciendo un nuevo Internado. Espero que aquí no se carguen a gente como tú lo has hecho. Desgraciao".









Carlota García (Paula)

Carlota García fue una de las protagonistas de 'El Internado' con tan solo siete años, dado que interpretaba a la hermana pequeña de Marcos, Paula. Desde entonces, ha crecido mucho y ha seguido trabajando para vivir de la interpretación. A la actriz se le ha visto formando parte del reparto de exitosas series como 'La catedral del mar' (2018), 'Cuéntame cómo pasó', 'Aula de castigo', 'iFamily' (2017), 'Centro médico' (2017), 'C.R.A.K.S.', 'Pionera' (2020) y 'El vecino' (2021). Asimismo, también ha dedicado gran parte de su carrera al teatro y, en 2018, participó en la obra de teatro 'Nerón'. La última vez que se vio a la actriz en pantalla fue el pasado 2020 cuando Atresmedia organizó el reencuentro del reparto original de 'El Internado' por su décimo aniversario.









Denisse Peña (Evelyn)

El personaje de Carlota García no habría sido el mismo sin Denisse Peña. Si recordamos a Paula, es imposible que nos venga a la cabeza la amistad que tenía con Evelyn. Al contrario que a su compañera, a Denisse sí se la ha visto más desde que se fue de 'El Internado'. Ha aparecido en películas como 'Pancho, el perro millonario' (2014) o 'No culpes al karma de lo que te pasa por gilipollas' (2016), pero su carrera se ha centrado en la pequeña pantalla.

La actriz ha seguido creciendo en series como 'Bienvenidos al Lolita' (2014), 'Centro médico' (2016), 'iFamily' (2017), 'Servir y proteger', 'Néboa' (2020) o 'Las chicas del cable', donde obtuvo un papel con una mayor repercusión y volvió a coincidir con Blanca Suárez, Yon González y Martiño Rivas.









Javier Cidoncha (Lucas)

Aunque antoriormente había participado en ficciones como 'Hospital central' (2006), 'MIR' (2007), 'Génesis, en la mente del asesino' (2007) o 'Cuenta atrás' (2008), todos estos papeles fueron secundarios y su gran oportunidad en el mundo de la interpretación fue su papel en 'El Internado'. Javier Cidoncha dio vida al pequeño Lucas, quien aportaba inocencia y momentos divertidos a la trama entre tanto misterio y tragedia. Eso sí, siempre con la ayuda de Paula y Evelyn. De la misma manera, que, sin entender nada, tuvieron que hacer frente a los oscuros episodios que se producían entre los pasillos del colegio.

Desde entonces, se le ha visto dando vida a otros personaje secundarios, pero ninguna ha vuelto a tener una repercusión como el de Lucas. El actor ha participado en otras producciones como 'Alfonso, el príncipe maldito' (2010), 'El don de Alba' (2013), 'El rey' (2014), 'Víctor Ros' (2015), 'La española inglesa' (2015) o 'El Caso: Crónica de sucesos' (2016). Además de algunas películas como 'Asterix en los juegos olímpicos' (2007), 'Pájaros de papel' (2010), 'Amigos...' (2011), o 'Torrente 5: Operación Eurovegas' (2014).

La última vez que se vio al actor en pantalla fue el pasado 2020 cuando Atresmedia organizó el reencuentro del reparto original de 'El Internado' por su décimo aniversario. Entonces, recordó alguna de sus escenas favoritas junto a Carlota García, quien dio vida a Paula. No obstante, Cidoncha parece que tiene aparcada su carrera interpretativa al encontrarse en un momento complicado. "Llevo una racha un poco dura pero es algo típico en esta profesión porque es muy inestable", decía en una entrevista para 'FormulaTV'.









Ismael Martínez (Martín)

Ismael Martínez cuenta con una larga trayectoria como actor. Sin embargo, uno de sus papeles más recordados es el de Martín en 'El Internado'. Durante dos años, dio vida al padre de Lucas y se metió de lleno en la complicada trama de Laguna Negra, siendo este uno de sus papeles más recordados. A pesar de ello, no ha dejado de trabajar tanto en televisión, cine o teatro.

En la pequeña pantalla ha participado en series como '3×2 Parejología' (2011), 'El Don de Alba' (2012), 'Rabia' (2015), 'El Ministerio del Tiempo' (2016), 'El final del camino' (2017) o 'Cuerpo de Élite' (2018). Mientras que no ha dejado de participar en largometrajes como 'Enloquecidas' (2008), 'La vida en rojo' (2008), 'REC 3: Génesis' (2012), 'Tengo Ganas de Ti' (2012), 'Faraday' (2013), 'De chica en chica' (2015), 'En zona hostil' (2017) o 'Quien a hierro mata' (2018). Sus trabajos más reconocidos y recientes son 'Inés del alma mía' (2020) y 'Señor, dame paciencia' (2017). Además, se encuentra trabajando con quien también fue su compañero de 'El Internado', Luis Merlo, en 'El Método Grönholm' en el Teatro Cofidis Alcázar.









Luis Merlo (Héctor)

Luis Merlo es un actor muy reconocido por su paso por 'Aquí no hay quien viva', pero su regreso a la pequeña pantalla fue con 'El Internado', donde su personaje de Héctor como director de Laguna Negra fue uno de los más queridos. Desde entonces, no ha hecho muchos trabajos en televisión, pero se le ha podido ver en exitosas series como 'La que se avecina' (2016), donde sigue actualmente.

Su trabajo con lo hermanos Caballero, lo ha compaginado con el teatro, donde ha participado en numerosas obras de teatro como 'El Test', 'El Crédito' y 'El método Grönholm', entre otras. Además de su presencia en la serie emitida en Telecinco, lo último que se sabe de el actor es que, en 2017, sufrió un problema de salud que le llevó a permanecer ingresado unos días debido a una insuficiencia respiratoria de la que ya se ha recuperado completamente.





Natalia Millán (Elsa)

Natalia Millán tuvo un papel imprescindible en 'El Internado' junto a Luis Merlo. Después de tres años en la Laguna Negra se ha dejado ver por otras series como 'Amar en tiempos revueltos' (2011), 'Velvet' (2014), 'Dreamland', 'El Ministerio del Tiempo' (2015), 'Yo quisiera', 'Secretos de Estado' (2019), 'Cuéntame cómo pasó' (2020) o 'Valeria' (2021). Todo esto lo ha compaginado con el teatro, donde cuenta con una larga trayectoria, y con el cine, aunque solo se ha dejado ver recientemente por 'Explota Explota'.









Amparo Baró (Jacinta)

Amparo Baró siempre ha sido una actriz muy reconocida de nuestro país, concretamente por su papel de Sole en '7 Vidas'. Sin embargo, volvió a la pantalla con el mítico personaje de Jacinta en 'El Internado'. Ese mismo año, recibió su Goya a la mejor actriz de reparto por 'Siete mesas de billar francés'. Después participó en algún programa de televisión como 'El club de la comedia', alguna serie como 'Los Quién' y películas como 'Maktub' (2011) y 'Eutanas, SA' (2013), lo que compaginaba con el teatro. No obstante, se terminó alejando de los escenario cuando falleció en 2015.









Marta Hazas (Amelia)

Tras interpretar a la profesora Amelia Ugarte en 'El Internado', Marta Hazas asumió un gran protagonismo en otras series de Atresmedia como 'Generación D.F.' (2008), 'Impares' (2008), 'Bandolera' (2011), 'Gran Hotel' (2013), 'Velvet' (2014) y 'Velvet Colección' (2017). Sin embargo, su carrera como actriz en televisión fue más allá y protagonizó otras ficciones como 'Los misterios de Laura' (2011), 'Pequeñas coincidencias' (2018), 'No te puedes esconder' (2019) o 'Días mejores' (2022).

A pesar de ello, no ha dejado apartado el cine y también ha trabajado en 'Lo contrario al amor' (2011), 'Muertos de amor' (2013), 'Pancho, el perro millonario' (2014), 'Toc Toc' (2017), 'Te juro que yo no fui' (2018), 'El club del paro Laia' (2021) o 'Las niñas de cristal' (2022). Todo esto lo ha compaginado con diversas colaboraciones en programas de televisión como 'El Horiguero' o en 'Rutas bizarras'.









Marta Torné (María)

Marta Torné comenzó siendo un reconocido rostro televisivo como comunicadora. No obstante, 'El Internado' le permitió comenzar su carrera como actriz. Tras el final de la conocida serie, tuvo la oportunidad de trabajar en otras ficciones como 'Ángel o demonio' (2011), 'Los protegidos' (2012), 'Gran Reserva. El origen' (2013), 'Dreamland School' (2014), '39+1', 'Seis hermanas' (2015), 'El Infiltrado' (2016), 'La que se avecina' (2017), 'Velvet Colección', 'Pequeñas coincidencias' (2018) o Los espabilados (2021).

Asimismo, ha aprecido en algunas películas como 'Impávido' (2012), 'La maniobra de Heimlich' (2014), '7 años' (2016) o '¡Ay, mi madre!' (2019). No obstante, en todo momento compaginó su carrera como actriz con la de presentadora y ha trabajado en algunos programas entre los que destacan 'Hable con ellas', 'Cámbiame', 'Ilustres ignorantes' o 'Persona infiltrada'. Al igual que ha participado como concursante en 'Tu cara me suena', 'MasterChef Celebrity', 'El juego de los anillos' y 'Family Feud: La batalla de los famosos'. A pesar de ello, sus últimas apariciones han sido como colaboradora de 'Lazos de sangre' y 'Zapeando', donde sigue trabajando actualmente.









Raúl Fernández de Pablo (Fermín)

Antes de interpretar a Fermín en 'El Internado', el actor solo había hecho carrera en el teatro y había dado vida a personajes secundarios. Sin embargo, su paso por Laguna Negra le permitió desarrollar su trayectoria en la pequeña pantalla gracias a series como 'BuenAgente' (2011), 'Con el culo al aire' (2012), 'Algo que celebrar' (2015), 'Seis hermanas' (2015), 'iFamily' (2017), 'Velvet Colección' (2018), 'El pueblo' (2019), 'Gente Hablando' (2020) o 'La unidad' (2020).









Javier Ríos (Hugo)

Antes de formar parte del reparto de 'El Internado' como uno de los grandes villanos de la historia, participó en otra conocida serie de la cadena 'El síndrome de Ulises'. Su carrera no ha sido tan amplia como la de otros de sus compañeros, pero no ha dejado de trabajar. Se ha podido ver al actor en otras ficciones como 'Imperium' (2012), 'Servir y proteger' (2020) o 'Caronte' (2020). Al igual que ha grabado algunas películas como 'Terapia' (2011) o 'Los límites del cielo' (2015).





Irene Montalà (Rebeca)

Desde que participó en 'El Internado', se convirtió en una actriz habitual en las series de televisíón. A la actriz se la pudo ver en 'El barco', Hermanos' (2014), 'Carlos, Rey Emperador' (2016), 'Félix' (2018), 'La verdad', 'Presunto Culpable' (2018) o 'Sí, quedo' (2019). Asimismo, ha trabajado en películas como 'Insensibles' (2012), 'Alpha' (2013), 'Asmodexia' (2014), 'Perdona si te llamo amor', 'Las invasoras' (2016) o 'La llave de la felicidad'.