La nueva vida de Jorge Jurado: "No soy el único que no está en el grupo de WhatsApp de 'Los Serrano'"

Si echamos la vista atrás a nuestra televisión, muchas series se han quedado marcadas en nuestro recuerdo. Este es el caso de 'Los Serrano', la historia del matrimonio formado por Diego y Lucía, quienes forman una familia con los hijos de sus anteriores parejas. Dentro de esa casa, se empiezan a formar tramas de todo tipo, desde romances hasta amistades inseparables entre Marcos, Guille, Eva, Teté y Curro. De esta manera, vimos crecer a todos estos protagonistas, ya que les vimos dar el paso de la niñez a la pubertad.

Es por eso por lo que, con el paso de los años, a muchos se les ha perdido la pista, sobre todo a los más pequeños. A pesar de ello, con 'Mando Millennial' hemos traído de vuelta a Jorge Jurado.

Todos recordamos a Curro Serrano, "Currito", en 'Los Serrano'. El más pequeño de la casa siempre se vio más apartado por la diferencia de edad, pero era muy querido por sus hermanos. El actor divirtió a millones de españoles con su inocencia con tal solo 9 años. Este fue el primer papel que la joven realizó en televisión, con el que todos le vimos crecer en la pantalla, concretamente frente a 5.038.000 espectadores de media.

Sin embargo, tras aparecer en otras series como 'Los protegidos', 'Vida loca' y 'Centro médico', su camino se fue alejando de la interpretación. Actualmente, se dedica a "crear contenido en plataformas como Twitch y YouTube", aunque es un "hobby" al estar trabajando actualmente "en una empresa".













"Era muy buena época"



Asimismo, el actor habla sobre su sueldo como el pequeño de 'Los Serrano' y por cómo es la relación actual entre los miembros del reparto de la mítica serie: "Cada uno, al final, tiene su vida, su pareja... Pero entiendo que hay mucha gente que sigue teniendo la sensación de que seguimos siendo una familia y quedamos los domingos a comer. Pero no, como un trabajo normal, luego cada uno se va a su casa y tiene a su gente". Al igual que aclara el motivo por el que es de los pocos que no forma parte del grupo de WhatsApp que mantienen: "No soy el único".

"Era muy buena época... Me quedo con lo bueno, con la vivencia", recuerda Jurado. Además, cuenta cuando sorteó un guion de 'Los Serrano' desde su canal de Twitch: "Un guion puede ser de cualquiera, pero lo que yo he vivido es única y exclusivamente mío". "Le gustó muchísimo a la chica que se lo regalé. De hecho, se lo di en persona. Fui a su zona, que era de Madrid, y me pase a dárselo. La verdad es que le encantó", confiesa el entrevistado sobre el encuentro que tuvo con la fan que ganó el sorteo. A pesar del buen recuerdo que tiene de esta etapa, por el momento, Jurado descarta alargar su trayectoria como actor: "Mi intención es estar como estoy. Estoy muy feliz y solo el tiempo lo dirá".

Si quieres escuchar la entrevista completa sobre qué ha sido de Jorge Jurado y cómo vivió su paso por 'Los Serrano' siendo tan pequeño. ¡Dale al play!