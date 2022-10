Norma Duval pierde los nervios por lo que le hacen sus compañeros de 'MasterChef': "Ya está bien de cachondeo"

'MasterChef Celebrity' volvió a formar parte de la parrilla la noche del lunes. Como es habitual, los cocinados estuvieron llenos de tensión, aunque fue en la prueba de exteriores cuando los concursantes estallaron. Una vez más fue Norma Duval quien acaparó toda la atención, ya que es una de las participantes más polémicas de la edición.

Los participantes se han trasladado hasta Vitoria para elaborar lo mejor posible un menú basado en la gastronomía de la tierra, además de en la patata. En esta ocasión, la vedette era capitana, lo que puso las cocinas patas arriba. En mitad del cocinado, Lorena Castell, quien ya se ha enfrentado a Duval en más de una ocasión, la avisó de que no estaba cortando bien la patata. Aunque era solo un comentario, Duval se lo tomó como un ataque persona: "Oye, perdona, Lorena, ya está bien de que me acuses. Hasta aquí".

"Te j*** que te digan que estás haciendo las cosas mal", reaccionaba la colaboradora de 'Zapeando', mientras Manu Baqueiro intentaba que guardasen la calma para no alterar el cocinado. Además, la capitana ha estallado cuando Castell y María Escoté no estaban acatando sus normas y estaban cocinando lo que no les correspondía.

"Hay personas que quieren ser siempre las protagonistas. Se puede ser más protagonista o serlo menos, pero querer serlo siempre me parece una locura", soltaba la actriz. "Te da rabia de por sí que yo te diga cualquier cosa. Eso te viene de base", opinaba Castell. Como consecuencia, Samantha Vallejo-Nágera se acercó a ver que pasaba y a intentar poner paz de por medio. "¿Quieres ir a eliminación? ¿Estás contenta con ser capitana?", decía la chef a Duval.

Asimismo, Duval señaló que los ataques que estaba recibiendo por los propios miembros de su equipo eran "brutales": "He dejado de sentirme integrada, hay unos grupos más o menos organizados y yo ya sobro aquí". La situación se puso tan tensa que incluso uno de los concursantes más calmados, Pepe Barroso, terminó siendo muy duro con la capitana: "A mí la falta de humildad y el ego me molestan. No tolero el victimismo, ha habido mucha hipocresía por su parte. Me ha decepcionado un poco, la verdad".

SI TE QUIERES PONER LA CORONA DE CAPITANA PÓNTELA#MCCelebritypic.twitter.com/2BQ9Vzvobx — MasterChef (@MasterChef_es) October 10, 2022





"Estoy muy incómoda"

Incluso Duval insistió a Barroso en que no la gritase "Si no ha chillado en su vida", le defendía Escoté, mientras que el concursante reprochó a la vedette que "las críticas las recibimos todos bien". "Se aprovechan para ir siempre contra mí. Ya está bien de cachondeo", se quejaba Duval. "No veas fantasmas donde no los hay", le frenaba Baqueiro. "No te están hablando mal", defendía Barroso a sus compañeras tras señalar que esperaba que su "capitán se responsabilizase de los errores, tanto del equipo como los propios".

"Tú, Pepe, también tienes lo tuyo", le replicaba Duval. "Me haces un favor si me voy, porque es brutal el ataque", soltaba a Vallejo-Nágera. Finalmente, después de entregar los platos, Duval no ha podido soportar más la presión y ha roto a llorar. "Estoy muy incómoda. Me gusta disfrutar de lo que hago y no he disfrutado nada. Me he sentido muy mal", reconocía.

"Como persona no la juzgo, pero a mí la falta de humildad, me molesta; el ego, me molesta; y, sobre todo, el victimismo es algo que no tolero", opinaba Barroso sobre el comportamiento de su capitana. "Considero que ha habido mucha hipocresía por parte de Norma y me ha decepcionado un poco", agregaba.

"En ningún momento ha habido faltas de respeto", aseguraba la capitana. "Yo hay ciertas cosas que no tengo por qué callarme. Yo el respeto lo tengo con todo el mundo, pero cuando me miran de arriba a abajo, no tengo por qué aguantarlo", insistía Barroso. "Creo que te lo has tomado a lo personal", apuntaba Baqueiro, de Duval. "Quizás a lo mejor estaban incómodos con que yo fuera capitana, se les ha notado desde el principio y lo han llevado muy mal", opinaba ella.