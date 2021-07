El motivo por el que Risto Mejide se ausenta de 'Todo es Mentira': "Que pase pronto"

Risto Mejide no se encuentra al mando de 'Todo es Mentira' este jueves. Así lo ha anunciado él mismo a través de su cuenta en Instagram. El motivo ha abierto un auténtico debate en redes sociales y así lo explicaba: "Tras haber esquivado las cuatro primeras olas. Tras haber pasado más de un año trabajandso casi todos los días y sin contagios. Tras haberme vacunado de la primera y de la segunda dosis. Esta semana he dado positivo en COVID. Y lo que es peor, parte de mi familia también".





Además, añadía que "ahora sólo nos queda esperar que no vaya a más, que pase pronto y que la vacuna haga su trabajo. Mientras tanto, por favor, cuidaos mucho. Que nadie se confíe, que el virus sigue aquí, entre nosotros. Aprovecho para deciros que gracias a estar vacunado, los síntomas no son gran cosa. Y por supuesto gracias a nuestra sanidad y a nuestros sanitarios que son lo mewjor que tenemos en este país".









La última vez que el publicista estuvo al frente de su programa de Cuatro fue el lunes, aunque sí condujo 'Todo es verdad' el martes. Hasta ahora, le sustituía Marta Flich, pero este jueves ha sido Javier Ruiz el que ha dejado de formar parte de 'El Programa de Ana Rosa' para llevar el mando del programa de Mejide en Cuatro.









"Al primer becario que han cogido por el pasillo lo han sentado", bromeaba el periodista al arrancar el programa. De hecho, ha explicado que Marta Flich, al haber estado en contacto con Risto Mejide se encuentra de cuarentena en casa.

Con motivo del positivo en covid de @ristomejide y la cuarentena de @martaflich, hoy presenta #TodoEsMentira15J ¡Javier Ruiz! junto con @Ana_Francisco_.



MARAVILLA ?????????????? pic.twitter.com/oq4MG5GNmV — ?? Diego ?? (@diegobferrandez) July 15, 2021

Al menos dos semanas será el tiempo que Risto tendrá que permanecer en casa para recuperarse del virus. Y, por ello, como se mencionaba anteriormente, ha pedido prudencia a la población pues a pesar de estar vacunado ha dado positivo por la covid-19.

Risto Mejide, indignado por el gesto de Sánchez con Piqueras en plena entrevista: "Improcedente"

Hace escasos días, Pedro Piqueras le preguntó al presidente del Gobierno en 'Informativos Telecinco' si considera que Cuba es una dictadura, cuestión que volvía a recibir (una vez más) una respuesta muy ambigua: "Sí, yo sé que este es el debate. Es evidente que Cuba no es una democracia. No lo es".

Tras ver estas imágenes, Risto Mejide no dudaba en mostrar su enfado en pleno directo de 'Todo es verdad': "Improcedente. Improcedente, como si se tratase de un trámite administrativo mal gestionado. ¿Cómo que improcedente? Ilegal, inaceptable. No sé a vosotros, pero a mí es que politizar una desaparición me parece...".

Una crítica que no dejó indiferente a nadie por la contundencia con la que Risto habló de ese comentado asunto de actualidad.