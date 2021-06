La llamativa reacción de Risto Mejide tras ser vacunado en directo: "Tengo una imagen que mantener"

Este lunes, 'Todo es mentira' ha vuelto por todo lo alto y ha seguido a Risto Mejide durante todo el camino hasta que ha sido vacunado en directo. El presentador de Cuatro ha recibido su primera dosis de Pfizer y, aunque tenía muchas ganas de este momento, estaba muy nervioso. No obstante, todo ha salido bien y, tal y como ha reconocido, apenas lo ha notado.

Risto ha dado el relevo a Marta Flich y se ha ido con las cámaras al hospital. El comunicador estaba muy nervioso y ha reconocido que "iba a pelo totalmente", refiriéndose a que no se había tomado ninguna medicación previa. Por el camino, el presentador ha confesado que le estaban llegando mensaje de negacionistas: "Estoy alucinando con los mensajes que me están llegando".

Nada más llegar al centro de vacunación, el comunicador se ha puesto en la cola y ha esperado su turno. "Hoy estamos poniendo Pfizer", le avisaba la enfermera, una información con la que el presentador se ha mostrado satisfecho. Cuando ha llegado el momento de recibir el pinchazo, el presentador se ha puesto todavía más nervioso tras reconocer que tiene "fobia a los agujas": "Estoy como un flan. Uno tiene la sensación de que con esta vacuna empieza el fin de una pesadilla".





"Impresionante"

Tras vacunarse y agradecer su labor a todos los presentes, varios trabajadores han querido hacerse una foto con Risto, lo que él ha aceptado con mucho gusto. "Enhorabuena y gracias", se despedía el presentador entre aplausos. "¡Qué bien! ¡Ya lo tengo!", celebraba el comunicador, mostrando su certificado de vacunación. "Nada, nada. No se nota nada. Me duelen más cosas que me dicen Lago y Castelo que esto", reconocía.

Acto seguido, se ha ido hasta una sala en la que los recién vacunados deben esperar 10 minutos para prevenir que no sufran ningún efecto secundario. De camino a la sala de espera, el presentador ha contado su experiencia: "Impresionante", repetía. Fue entonces cuando el presentador manifestó una llamativa reacción que sorprendió a los presentes.

"Emocionalmente... Bueno. No voy a extenderme porque tengo una imagen que mantener", comenzaba diciendo Risto. "Pero es increíble, de verdad", contaba el presentador muy emocionado y con la voz entrecortada. "Es increíble que esto tenga un final, que es lo que esperamos", agregaba entre lágrimas. "De verdad, todos esos mensajes que he recibido y toda esa gente que está diciendo que si el líquido es experimental... De verdad, que confíen en la ciencia y en nuestros sanitarios. Que es gente que sabe lo que se hace. Que todo esto sea una pesadilla que acaba con un pinchazo", zanjaba el presentador, todavía emocionado.