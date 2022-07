El motivo por el que Sebastián Yatra se derrumba en pleno directo de 'La Voz Kids': "He entregado mi vida..."

La Voz Kids sigue arrasando en Antena 3 desde que estrenase su nueva temporada el pasado 27 de mayo. Presentado por Eva González y después de convertirse la pasada temporada en el talent más visto de la televisión, la cadena presentaba a los que son ahora los nuevos coaches. Mientras que David Bisbal continúa un año más e intentará hacerse con la mejor voz de España como ya ocurrió en la primera edición, Pablo López se estrena con los pequeños. Por su parte, Sebastián Yatra asciende y deja de ser asesor para dirigir un equipo, al igual que Aitana, quien fue ayudante de Bisbal hace tan solo un año.

Sebastián Yatra, emocionado

Si hay alguien que no ha pasado desapercibido ha sido desde luego Sebastián Yatra, ya sea por su naturalidad o por su cercanía con los más pequeños. El colombiano vivía ayer uno de los momentos más emotivo de lo que llevamos hasta ahora de concurso. Y es que ayer se emitían las últimas audiciones a ciegas, donde los cuatro coaches tienen que tratar de formar sus equipos. Fue en ese momento cuando el cantante se derrumbó tras la eliminación de una de las candidatas a llegar a la final y quien sabe si a ganarla.

La pequeña lejos de venirse abajo, contaba que "llegar hasta aquí ya es un logro para mí. No todo el mundo puede conseguir esto", comentaba. Tras ello, era Pablo López quien decidía intervenir para comentar la suerte que tienen los niños de "estar con este tío, el número uno del planeta", en referencia al cantante natural de Medellín. Ante estas palabras, Yatra no pudo evitar emocionarse y confesar que "no muero de amor con Pablo, vivo". Tras ello y con una bandera de España en la mano, mostraba su agradecimiento hacia el programa y sus tres compañeros.

"Esto no lo podía dejar de sacar. Aquí, en España, me han dado una segunda casa. Me dieron la oportunidad de la vida, estar en este lugar. Amo la televisión y amo hacer sonreír a las personas y que me hagan sonreír a mí. He entregado mi vida para esto", decía completamente emocionado.

Pablo Motos hace público el vídeo que Sebastián Yatra eliminó de todas las plataformas: "Jamás se ha visto"

Hace tan solo unas semanas, el equipo de El Hormiguero con Pablo Motos a la cabeza, recibía en el plato al cantante, quien venía a presentar su nuevo single 'TV' y su gira, que le llevará a recorrer nuestro país durante todo el verano. Además de comentar algunos temas personales como, por ejemplo, el cariño que siente hacia sus perros y la manera en la que la meditación le ayuda en su día a día, el programa decidía hacer público un videoclip del colombiano que, hasta ahora, nunca había visto la luz y que hizo cuando tan solo tenía 14 años y que el mismo se había encargado de eliminar de cualquier plataforma.

La canción se llama "Tú y yo" y el propio artista reconoce que estuvo alrededor de seis meses ensayando su coreografía "porque era muy complejo". En las imágenes sin música que mostró Motos se podía ver a un joven Yatra cantando y vestido con diferentes tendencias de la época. Él mismo fue capaz de dejar sus vergüenzas a un lado y no pudo evitar reírse a carcajadas, además de recordar algunos de sus pasos de baile.