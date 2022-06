Pablo Motos hace público el vídeo que Sebastián Yatra eliminó de todas las plataformas: "Jamás se ha visto"

La noche del martes, Pablo Motos recibió a Sebastián Yatra como invitado en 'El Hormiguero'.El cantante acudió al programa de las hormigas para promocionar sus últimos proyectos como su última gira, Dharma Tour, con la que recorrerá España durante este verano y su nuevo single 'TV'. Además de su nuevo proyecto televisivo como coach de 'La Voz Kids' junto a Pablo López, David Bisbal y Aitana Ocaña, donde aparece cada viernes y se ha convertido en uno de los favoritos de los más pequeños.

"Ellos cobran más que los actores humanos", contaba el cantante sobre su último videoclip, en el que los perros son los protagonistas. A raíz de esto, confesó la admiración que siente por los perros, por lo que tiene seis de mascota: "Tengo seis perros en la finca de mis padres en Medellín, pero mi favorito es uno que se llama Rancherito. No sabemos que edad tiene, le encontramos en la calle hace 12 años".

Por otro lado, habló de su momento profesional y recordó que todavía tiene 80 conciertos por delante para terminar su gira. "Yo estoy acostumbrado, pero esta vez lo estoy haciendo de forma más sana, en 2017 hice más de 200 conciertos, ahora viajo con mi entrenador, hago yoga, meditación, para que suba al escenario lo máximo de mí", contaba, señalando su preparación para soportar ese ritmo.

"Soy una persona que muchas veces me quedaba dando vueltas en la misma situación, como que constantemente necesitas hablar de eso y esto hace que te estés rodeando del mismo ambiente siempre", se sinceraba sobre cómo le ayuda la meditación en su día a día. "Empecé a no hablar ciertos temas de mi vida con nadie, solo con mi psicólogo y escribirlos también. Esto me ha ayudado mucho", agregó.









"Tenía 14 años"

Después de crear un bonito momento en la entrevista, al sincerarse con los espectadores, se dejó a un lado esta emotiva situación para dar paso a las risas. Uno de los mejores momentos de la noche fue cuando el presentador sacó a la luz un vídeo del pasado de Yatra, que él mismo se encargó de eliminar de todas las plataformas en las que estaba subido para que no se viese. Se trata del primer videoclip del cantante, en el que tan solo tenía 14 años y muy poca experiencia como artista.

"El videoclip que te da tanta vergüenza", aseguraba el presentador. "Se llama Tú y yo", explicaba el invitado. "No van a escuchar la canción, pero vais a ver parte del vídeo. Estuve ensayando el baile de este vídeo como seis meses porque era muy complejo. No les vamos a dar el baile porque es muy fuerte, pero sí el principio", contaba el artista algo avergonzado.

"Nunca jamás se ha visto", aseguraba el conductor del espacio. "No, tenía catorce años o quince", corroboraba Yatra. "No es para tanto", decía Motos. "Pero a veces cuando te ves en el pasado, dices: 'Nooo'. Entonces, vais a vivir el 'No' de Sebastián Yatra", agregaba el presentador. En las imágenes se puede ver a un joven Yatra, cantando y con diferentes estilismos de la época. El cantante dejó a un lado la vergüenza y no puedo evitar reírse a carcajadas, incluso recordó alguno de los pasos de baile.