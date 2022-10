El motivo por el que Norma Duval abandonó las cocinas de 'MasterChef' en plena prueba: "Me voy del programa"

La noche del lunes,'MasterChef Celebrity' volvió a ocupar la parrilla de TVE. Como es habitual, el programa fue de lo más movido, ya que hubo desde enfrentamientos a expulsiones inesperadas y "no merecidas" según la audiencia. Patricia Conde era una de las favoritas para llegar a la final, pero un mal plato hizo que Jordi Cruz, Pepe Rodríguez y Samantha Vallejo-Nágera decidieran que se marchara. Hasta los compañeros se mostraron muy desconcertados con esta decisión, ya que Manu y Fernando también presentaron un mal plato y llevaban una trayectoria peor que ella. Sin embargo, hay una esperanza para que vuelva con la repesca.

Otro de los momentos más destacados de la noche fue protagonizado por Norma Duval y Lorena Castell. Durante la primera prueba, los concursantes tenían que cocinar por parejas, elegidas por Juanma Castaño y Miki Nadal, los invitados del día. Es por esto por lo que los anteriores ganadores del concurso decidieron que la colaboradora de 'Zapeando' y la ex vedette fuesen juntas, teniendo en cuenta su conflicto de la semana anterior. Esto acabó teniendo consecuencias, ya que Duval amenazó con marcharse del programa y dejar a Castell plantada con el cocinado.

En pleno cocinado, Duval no aguantaba más a su compañera y terminó quitándose el delantal, además de marchándose de las cocinas. Durante el cocinado, la comunicadora de laSexta advertía a su compañera de que no hay que utilizar azúcar para hacer el fondant, pero la vedette insistía en que sí. "Te estoy diciendo no le pongas azúcar, no le pongas azúcar y ahora se va a quedar granulado porque en el fondant se queda el azúcar", le intentaba explicar Castell. "Lorena tranquila", le pedía Duval.

"NO NO, ME VOY, ME VOY DEL PROGRAMA"



Norma se enfada con @lorenacastell y casi abandona #MCCelebritypic.twitter.com/DcloleVuWy — MasterChef (@MasterChef_es) October 3, 2022

"Perdóname que te he gritado"



"Pero lo estás jorobando, nos falta tiempo y yo estoy con un delantal negro que no me puedo meter y todavía no hemos hecho nada del fondant", se quejaba Castell. "Bueno pues me voy, ya está. No, me voy del programa", amenazaba la concursante al perder los nervios tras discutir con su compañera.

Como consecuencia, tanto la comunicadora de laSexta como Pepe Rodríguez fueron en su búsqueda. "No me quiero enfadar contigo mi amor", decía Duval a su compañera. "Yo reconozco que soy muy temperamental", reconocía Castell tras reconocer sus malas formas. "Perdóname que te he gritado", se disculpaba la colaboradora de 'Zapeando', lo que logró que su compañera volviese a ponerse el delantal y colocarse entre los fogones.

Aunque el cocinado siguió para adelante, aunque terminando con una tarta de limón que no gustó nada al jurado, Jordi Cruz se mostró muy duro con la ex vedette por su reacción. "En mi restaurante, cuando un servicio no va bien, lo último que espero de mi equipo es un ‘dejo al cliente sin comer y me piro'", le abroncaba el chef.