El motivo por el que Joaquín Prat se ha emocionado en pleno directo de Cuatro al día: "No sé que más deciros"

Desde hace un par de semanas, comenzó la erupción volcánica en Cumbre Vieja de La Palma, en la zona de Las Manchas, después de más de una semana en la que se habían acumulado miles de seísmos en la zona. Esta noticia ha acaparado todos los medios de comunicación, ya que, según declaraba el presidente del Gobierno de Canarias, Ángel Víctor Torres, la erupción es "histórica", por lo que ha pedido "calma y precaución". Es por esto por lo que, cada día, los programas de televisión dedican gran parte de su contenido a ello y, este miércoles, 'Cuatro al día' entrevistó a algunas de las personas afectadas.

Para ello, un equipo del programa de Cuatro se ha trasladado a La Palma para hablar con una de las familias afectadas por la erupción. El volcán pilló de improvisto a Remedios y a su madre, Otilia, de 88 año, quienes han perdido sus dos casas. Por este motivo, tuvieron que abandonar su hogar de forma inmediata y sin poder llevarse algunas de sus pertenencias.

"El susto me paralizó, pero en menos de 10 minutos estaba fuera de mi casa con una mochila con una muda para mis hijos. Fue un caos, atascos, los coches pitaban… Yo no sé cómo llegué al pueblo”, comenzaba contando Remedios sobre cómo tuvo que huir y dejar todas sus cosas atrás.

“Estamos los 5, mi madre y mis tres hijos, durmiendo en una habitación. Estamos desubicados: de estar en un lado, a estar en otro; de tener una vida, a no tener nada, a tener que partir de cero…", contaba, aparentemente emocionada, sobre el centro de acogida en el que se encuentran ahora.









"Este ha sido el más malo", señalaba su madre tras reconocer que ha sido la erupción más difícil de las tres que ha vivido en La Palma. “Lo estamos pasamos muy muy mal… verte un día normal, al verte sin nada. Cada uno de mis hijos tenía su vida ya preparada… Y, ahora, te ves que no tienes nada, ¿Cómo les explico a los niños que ahora no sé si les voy a poder dar algo?", agregaba su hija, entre lágrimas.

"Nos estáis dando una lección"



"Una señora pensionista, me llamó, no sé cómo consiguió mi teléfono, porque quería hacerme un ingreso de 50 euros de su pensión. Yo le dije a la señora que yo no iba a permitir eso… Pero al rato me llegó un bizum. Es una sensación tan bonita, a la vez que te llena el corazón", agregaba Remedios sobre la solidaridad de la gente.

Por su parte, Otilia contaba que había sido una situación muy complicada a la que enfrentarse con su edad, ya que, tal y como ha contado, le duelen las rodillas y solo puede andar con muletas. "Que Dios les ayude y de salud, le pido para los dos. Y que no tengan que pasar por lo que nosotros hemos pasado", agregaba antes de despedirse. Mientras se escuchaba a las entrevistadas, Joaquín Prat estaba completamente emocionado, incluso tuvo que retirar la mirada de la cámara en varias ocasiones para no derrumbarse en directo.

"Muchas gracias, mucha suerte, que vaya bien dentro de lo que cabe. Nos estáis dando una lección de cómo uno intenta sobreponerse a tanta devastación… No sé tampoco que más deciros", se despedía el conductor del espacio, sin apenas poder articular palabra por lo emocionado que estaba. Acto seguido, con los ojos vidriosos, el presentador pidió tanto a los presentes como a los espectadores que donasen dinero a La Palma, a través de un código que el programa ponía en pantalla.