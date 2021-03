El motivo por el que David Broncano podría ausentarse de 'La Resistencia': "Me tienen que rajar"

El pasado jueves, Lali Espósito fue la invitada de 'La Resistencia'. Tras recibir un sofá como regalo, muy sorprendido, David Broncano desveló que tendría que volver a pasar por quirófano.

El conductor del espacio de Movistar+ se caracteriza por hablar sin filtros y hablar con naturalidad de los percances a los que se enfrenta en su día a día. En los inicios del programa, el cómico siempre bromeaba con que le sudaban mucho las manos, lo que no resultó ser una broma. El pasado verano, se trasladó a Portugal para someterse a una operación para solucionar el exceso de sudoración que sufría, lo que no dudó en contar a sus seguidores.

De la misma manera, comunicó que debía volver a pasar por quirófano. Hace unas semanas, Broncano se convirtió en el objetivo de las bromas por el orzuelo que le había salido. Ver al presentador aparecer con el orzuelo se convirtió en algo habitual, tanto que los colaboradores del programa no se iban si hacer un chiste sobre ello. En una ocasión, Jorge Ponce aseguró que su tamaño era tan grande que "debería tener un sueldo, un despacho y un camerino propio".

No obstante, no parecía desaparecer, por lo que se convirtió en un verdadero problema. A principios de marzo, el comunicador contó que había visitado al oftalmólogo para revisarse el orzuelo, ya que no se había curado bien y le estaba dando problemas.

"Me han echado unas cremas y cosas así, y cuando cierro los ojos, la crema se me pone sobre el propio iris del ojo y lo veo nublado", contaba, quintando así importancia al asunto durante la entrevista a Espósito, quien visitó el espacio para promocionar su nueva serie, 'Sky Rojo'.

"Me tienen que rajar el párpado"

A raíz de esto, el presentador contó que, finalmente, debía someterse a una operación. Tras dar la noticia, explicó que la operación consiste en "rajar el párpado": "Me pasa una cosa. Si en algún momento ves que estoy mirando donde no estás es porque he estado hoy en el oftalmólogo porque tengo un orzuelo aquí. No se ve porque me lo han maquillado", comenzó diciendo a su invitada.

"Mañana me operan, me lo tienen que quitar con un... me tienen que rajar el párpado y estoy aquí, trabajando", agregó. Todavía se desconoce la gravedad de la cirugía, por lo que no se sabe si Broncano tendrá que quedarse en casa unos días para recuperarse o si podrá retomar su trabajo de inmediato.

Por el momento, la cadena y el equipo de 'La Resistencia' no se ha pronunciado, por lo que no ha comunicado lo contrario. Por este motivo, en un principio, los espectadores cuentan con poder ver a Broncano este lunes al frente del programa de Movistar+.