Mónica López incomoda a una compañera de 'La Hora de La 1' con su petición: "Estoy muy agobiada"

Este viernes, después de informar de las últimas novedades políticas y de la pandemia por coronavirus, haciendo hincapié en el plan de vacunación, 'La Hora de La 1' ha dado paso a la sección presentada por Nacho García y Miguel Campos: 'La Hora con punta'. Esta vez, los colaboradores han comenzado dedicando su sección a Chiquito de la Calzada por su cumpleaños, por lo que han cambiado el nombre a 'La Hora de la Calzada' en forma de homenaje.

"Mucho hablar de los chistes de Chiquito , pero Chiquito también cantaba", ha recordado Nacho García para dar paso a unas imágenes en las que se veía al cómico actuando. "La marmota está haciendo el Chiquito y, además, tiene una calva", señalaba el colaborador muy sorprendido, haciendo referencia a la marmota virtual que ponen en el plató de vez en cuando y que se ha convertido en la mascota de la sección.

"Oye, yo me he puesto la camiseta de un flamenco y él cantaba flamenco", ha comentado Mónica López, aclarando así el homenaje que le ha hecho al cómico por su parte. "Me lo ha dicho Dani, el estilista. 'Hoy vamos a hacer un homenaje a Chiquito, pues flamenco", explicaba. "Antes que cómico fue cantaor, triunfó en Japón", recordaban.

"Una de las cosas que me flipa de Chiquito es ponerle Chiquito a chavales de 20 años. Tú le pones un chiste de Chiquito de la Calzada a gente de 20 años y parece que están viendo Saturno por primera vez", opinaba Miguel Campos para dar paso a un vídeo recopilatorio de chistes del mencionado humorista.





"Hoy le hemos preguntado a la gente cuál era su chiste, frase o expresión favorita de Chiquito ¿Qué nos han dicho Marina?", ha comentado la conductora del espacio de La 1 para dar paso a su compañera Marina, la encargada de leer las respuestas de los espectadores. "Os voy a leer varias cosas, pero no os mováis porque voy a necesitar ayuda. Yo no me veo capacitada para leer algunos de los chistes", se justificaba la colaboradora antes de tiempo para comenzar a leer los comentarios.

"Mira, estoy coloradísima"

"Se os va a dar mejor", opinaba sobre Nacho García y Miguel Campos, intentando que la relevaran y leyeran ellos los chistes. "Venga, intenta uno", le pedían a Marina. "Estoy muy agobiada con este momento", reconocía la colaboradora, mientras sus compañeros insistían en que lo intentase y no podían parar de reír.

"Empiezo con una anécdota, que os va a gustar y es graciosa: 'Hola, yo estuve trabajando con Gregorio, Chiquito de la Calzada, en el tablao flamenco 'el jaleo de Torremolinos y su frase favorita cuando nos tenían que pagar era "pecador, darnos el sobre diplomático"', leía Marina, intentando imitar al humorista.

"La siguiente también me siento capacitada, pero a partir de aquí no ¿Vale?", avisó la comunicadora, advirtiendo a sus compañeros de que luego lo iban a leer ellos. "Mi frase favorita de Chiquito de la Calzada es '¡Al ataquer!' y 'Te das cuen'", leía. "Perdona", le interrumpía la presentadora. "Es ¡Te das cuen!", imitaba López, corrigiendo a su compañera.





"Es que yo sabía que esto...", se justificaba la comunicadora, dejando claro que la imitación no era su punto fuerte y que lo estaba pasando muy mal. "Mira, estoy coloradísima", corroboraba ella, aparentemente incómoda y muerta de vergüenza. "Nacho, Miguel, leed esta", pedía a sus compañeros. "Si es que esto no lo tenía que hacer yo", aseguraba.