Mónica López corta a Toni Cantó por criticar a TVE en 'La Hora de La 1' : "Esto no se lo voy a permitir"

Este jueves, Mónica López ha contado con la visita de Toni Cantó en 'La Hora de La 1' para entrevistarle, dado que está recibiendo a representantes de todos los partidos de cara a las elecciones de la Comunidad de Madrid del 4 de mayo. A lo largo de la entrevista, la presentadora ha hecho hincapié en su salida de Ciudadanos y en la pandemia. Sin embargo, la conversación se ha tensado cuando el político ha arremetido contra la cadena pública.

"El espacio público neutral y la libertad son los que explican también el milagro económico madrileño y el de cualquier organismo. A mí me parece absolutamente vergonzoso ver como el 'sanchismo' se ha hecho con espacios como el CIS, al que manipula políticamente, o, si me lo permite usted, con espacio como esta casa", ha comenzado diciendo Cantó hasta ser interrumpido por López. "Eso no se lo voy a permitir", le ha cortado la presentadora.

"Déjeme que me explique, por favor", le ha pedido el entrevistado, a lo que la comunicadora ha accedido. "En espacios como esta casa, en los que yo creo que explica que estemos en los peores datos de audiencia de nuestra historia, en Televisión Española. Febrero en un 8%, el peor dato histórico, o un día de febrero en el 6%. Esto tiene que ver con que los españoles han percibido que este no es un espacio neutral. No es TV3, desde luego, pero ya no es un espacio neutral", ha explicado Cantó.

"Cuando TVE interviene o entrevista a un enfermero o a un psicólogo para que pongan a parir a Ayuso y oculta que son afiliados del PSOE o concejal de Podemos, está echando a una parte de su audiencia. Cuando TVE manipula un gráfico para que parezca que Madrid va peor cuando Madrid va mejor, está echando a una parte de su audiencia", ha continuado diciendo, ignorando las peticiones de la presentadora de que dejase el tema. "Déjeme que acabe, por favor", ha insistido Cantó. "Le dejo", ha cedido López entre risas, mostrándose atónita con sus palabras.

"TVE saca a una profesional que dice que las terrazas están al 100% repletas de madrileños y detrás se ve a menos del 50% de ocupación en las terrazas, está echando a una parte de su audiencia. Cuando TVE dice que 'Ayuso plantó a Sánchez' y es mentira y tiene que rectificar, está echando a parte de su audiencia. Y esto es esencial porque RTVE es necesaria. Es necesaria una televisión pública que sea neutral porque sino este ente, que nos cuesta a los españoles 1.127 millones de euros al año, habrá gente que empezará a cuestionarse si es o no necesario", ha declarado Cantó.

"Porque 1.127 millones de euros al año es mucho dinero ¿sabe cuánto se gasta el Gobierno español en políticas de conciliación? 200 millones de euros. Yo, espero, por el bien de los trabajadores de esta casa, que se recupere la neutralidad y que esta casa vuelva a tener los índices de audiencia que merecen", ha concluido el político, ignorando los toques de atención de la presentadora.

La reacción de Mónica López

"Lo primero, señor Cantó, en esta casa se trabaja con libertad. Lo segundo, está usted aquí, en esta casa hablando libremente. Tercero, de su partido, estamos esperando, en este programa, que venga a hacer una entrevista el señor Casado, desde septiembre del año pasado, y la señora Díaz Ayuso, desde septiembre del año pasado. No será porque nosotros no tengamos las puertas abiertas", le ha respondido López muy calmada, aunque aparentemente ofendida por sus acusaciones.

"Yo he venido aquí en cuanto usted me ha invitado. He tardado medio día en venir aquí y me permito dar cuál es mi lectura o mi visión de lo que he estado viendo en los últimos meses en esta casa, que yo, permítame, considero que es mi casa también porque yo aquí he trabajado muchísimo tiempo", ha contestado Cantó.

"Si, si. Yo entiendo que usted me hable desde su punto de vista y yo le hablo desde mi punto de vista, como directora de este programa, y le digo que sus jefes, Ayuso y Casado, no han querido venir", le ha reprochado la conductora del espacio. "Y yo le digo que eso que usted me dice no tiene nada que ver con lo que yo le he dicho antes", se ha defendido el político. "Bueno...", se ha mostrado en desacuerdo la comunicadora. "Nada. Son dos cosas completamente distintas", ha asegurado el del PP.

"Usted me está hablando de pluralidad. Y pluralidad... Está usted aquí", le ha explicado la presentadora. "Yo le estoy hablando de neutralidad y le he puesto cinco, pero le puedo poner más ejemplos", ha insistido Cantó. "La neutralidad se consigue con la pluralidad. Es la única manera", ha opinado López.

"Y también con una línea editorial neutra en la que se trate a todos con el mismo cariño y con el mismo respeto. Sea crítico con todos de la misma manera. Esto pasa en muchos medios de comunicación público, y ya le digo que TVE no está en ese nivel, como TV3 o la televisión valenciana que también ha dejado numerosas muestras de haber dejado de ser un espacio neutral", ha continuado con su argumento el invitado. "Yo le digo que los trabajadores de esta casa si algo queremos es trabajar así", ha defendido López.

"Y yo creo que los trabajadores de esta casa algo que quieren es la supervivencia de la casa y, después, sus puestos de trabajo. Y eso se conseguirá mejorando la audiencia. Y la audiencia también se mejora dando sobradas muestras de que se es en territorio neutral", ha señalado el político. "Es su opinión. Yo le doy la mía. Seguimos", ha zanjado la presentadora.