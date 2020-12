Monedero da un toque de atención a Ana Rosa por toser en directo y ella se cabrea : "Si quieres me ahogo"

Este viernes, el polémico chat de los militares retirados en el que piden la "purga de los rojos" y "aniquilar a 26 millones, niños incluidos" , ha sido el tema principal del debate de la mesa política de 'El Programa de Ana Rosa'. Como ya es habitual, Juan Carlos Monedero ha protagonizado un enfrentamiento, esta vez, con la propia presentadora, Ana Rosa Quintana.

"Como decía Margallo: 'Parece que necesitáis a ETA para hacer política y ETA ya no mata, y quienes están amenazando con matar son unos militares retirados que son jaleados después...", comenzaba diciendo Monedero.

Ha sido entonces cuando, antes de contestarle, Quintana ha carraspeado, motivo por el que el tertuliano se ha ofendido y le ha pedido que pare: "No carraspees porque...", ha pedido el fundador de Podemos a la presentadora, quien le ha frenado de inmediato: "Oye, perdóname, que tengo tos, si quieres me ahogo", le ha contestado muy indignada. "Si quieres me ahogo, si quieres me ahogo", ha exclamado Quintana muy insistente.

Ignorando la respuesta de la comunicadora, Monedero ha continuado con su discurso: "Pero en esa lista de fusilados tú no estarías, Inda tampoco estaría, yo si estaría, por tanto como yo sí estaría en esa lista, me alegro de que tú no estés y que Inda no esté, pero entiende que nos preocupemos".

"¿Tú crees que a Inda o a mí nos parece bien que alguien ni en un chat privado ni en su casa ni en el cuarto de baño digan esas barbaridades? Pues no, gracias a Dios los demócratas no queremos este tipo de cosas, ni retrotraernos a la Guerra Civil, que a Franco le tenemos enterrado y bien enterrado y se murió en la cama", le ha rebatido Quintana algo alterada.

Para evitar que haya fascistas que nos fusilarían ¿qué tal si se les deja de invitar a las televisiones? Mientras tanto, le deseo a mi amiga Ana Rosa que se reponga pronto de la tos. pic.twitter.com/gfzk1rNbBU — Juan Carlos Monedero (@MonederoJC) December 4, 2020

El ataque de Monedero contra Olona

"A Macarena Olona le parece bien porque dice que esa es su gente. Antes de que esta gente escribiera este manifiesto, 549 oficiales mandaron una carta a Margarita Robles quejándose de que no se estaba haciendo rigor a la historia de Franco", ha agregado Monedero. "Margarita Robles es de mis favoritas", le ha reconocido la presentadora.

"Lo relevante es que, estos Presupuestos, son los Presupuestos más progresistas que recordamos con inversiones brutales, para dependencia, para ciencia, para educación, para sanidad... Son los Presupuestos más feministas que recordamos, atienden a las demandas de los pensionistas, que, a pesar de los bulos, no es verdad que suban los sueldos de los ministros... En conclusión, son los Presupuestos más sociales y, además, han puesto sobre la mesa una nueva mayoría que a la derecha le impide gobernar", ha concluido el de Podemos, mientras la comunicadora intentaba cortarle para pasar a otro tema.