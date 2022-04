Momento 'tierra trágame' en First Dates por lo que le preguntan a Lidia Torrent: “Era, ya no lo es”

La famosa camarera de 'First Dates', Lidia Torrent, ha vivido esta semana un momento de lo más 'tierra trágame' tras la pregunta de Carmen, una mujer de 85 años que estaba a punto de tener su cita en el programa. La presentadora de Mediaset trataba de salir de la situación incómoda, que no es la primera vez que le ocurre en los últimos años en los que ha estado en el reality de citas de Cuatro.

Precisamente la hija de Elsa Anka era noticia este viernes después de que anunciase junto a su pareja, el modelo Jaime Astrain, que el hijo que ambos esperan es una niña. “Teníamos muchas ganas de compartir esto con vosotros”, compartían ambos en redes sociales. No obstante, la atención por la vida social de la presentadora de Mediaset se remonta a mucho más atrás, concretamente a cuando era la pareja sentimental de otro integrante del equipo del programa, el camarera argentino Matías Roure.













El momento incómodo para Lidia Torrent



Modista y cocinera de Barcelona, Carmen era una de las invitadas esta semana al reality para encontrar el amor. Viuda desde los 50 años, la concursante se mostraba encantada con Torrent nada más verla: “Encantada de estar aquí porque te veo todos los días ¡Qué guapa eres!”, le comentaba la mujer.

“Voy sola a todas partes. Yo tuve una pareja porque me quede viuda muy joven. A los 50 y pico años. Yo estuve muy enamorada de mi marido, pero no lo pasé bien con él. Era marino mercante y teníamos muchos problemas. Tengo cuatro hijos y cada vez que venía me hacía uno”, le relataba Carmen a la camarera de 'First Dates'.

Es en ese momento cuando un comentario inocente de la invitada dejaba a Torrent descolocada: “Y allí está tu pareja”, comentaba señalando a Roure. La camarera, con elegancia, salía del momento 'tierra trágame' en el que le había metido Carmen: “Era, ya no lo es. Pero no pasa nada”, le corregía. Pasados unos minutos le tocaba al argentino aclararle a la mujer el estado de su relación con la hija de Elsa Anka. “Ahora somos grandes amigos y compañeros de trabajo”, concluía.









Las pullas de Roure y Torrent



Su relación era todo un sueño para los seguidores del programa de Mediaset, pero, aunque parecía estar consolidada, decidieron poner punto y final a su relación en 2019. Esta noticia apenó tanto a sus seguidores como a la madre de ella, Elsa Anka, ya que estaba encantada con el novio de su hija.

Fue Roure quien confirmó su ruptura a través de sus redes sociales, ya que dedicó una mensaje de despedida a su ahora ex pareja: “Hay caminos que se cruzan y hay otros que se separan, nuestra historia fue bonita. Gracias. Se feliz”. Este mensaje dio a entender que la ruptura había sido de mutuo acuerdo y que mantendrían una relación cordial. Sin embargo, los seguidores de la pareja ataron cabos y encontraron significado a los mensajes que Torrent había publicado en su Instagram días antes del anuncio de su ruptura.

“Te quema el ego, no el desamor” o “La hipocresía en el amor cuando uno no quiere perder aquello que no está dispuesto a cuidar”, escribía la colaboradora de Mediaset, dejando claro que algo no había ido bien en su relación.









Aunque ambos han seguido sus vidas por separado, continúan viéndose a diario, dado que siguen trabajando juntos en el programa de Cuatro. Todo indica que, finalmente, mantienen una buena relación, ya que siguen mostrándose cómplices en el programa y continúan codo con codo en 'First Dates' sin necesidad de remover el pasado o lanzarse alguna que otra pulla.