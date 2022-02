Un mítico personaje de 'La que se avecina' abandona la serie de Telecinco: "Necesito trabajar en otras cosas"

El mes pasado, los fieles espectadores de 'La que se avecina' recibían una gran noticia al confirmarse la continuidad de la comedia. A pesar de que Telecinco va con retraso respecto a los últimos episodios de la temporada 12, Alberto Caballero anunció que la renovación, finalmente, se llevará a cabo. Como los años anteriores, la ficción volverá a contar con Mediaset para esta nueva etapa de la serie. La apuesta por la continuación es tal que se ha decidido ampliar la trama hasta 2024, por lo que, en un principio, los cómicos momentos de estos protagonistas podrán disfrutarse hasta una temporada 15, siendo la renovación de tres entregas más.

"Montepinarianos, ya os podemos dar buenas noticias: vamos a grabar la temporada 13 de 'La que se avecina' en 2022. Y la temporada 14 en 2023. Y la temporada 15 en 2024. Ya tenemos nuevos platós donde estamos construyendo el nuevo edificio. Nuestras mentes enfermas ya están con los guiones. Seguiremos informando", informaba Alberto Caballero desde sus redes sociales.

No obstante, la audiencia no solo tendrá que despedirse del Mirador de Montepinar. Estas nuevas temporadas traerán novedades tanto en su formato como en el reparto. Además de despedirse de la urbanización en la que han vivido durante años, también tendrán que hacerlo de Víctor Palmero. El actor que interpreta a Alba Recio, hija de Antonio Recio y Berta en la serie, ha decidido abandonar la ficción voluntariamente tras años formando parte del equipo.









"Necesitaba una pausa"



No es la primera vez que este personaje desaparece, ya que, tras un largo parón, se reincorporó al final de la octava temporada, por lo que ha aparecido en los últimos 61 episodios. Sin embargo, esta vez parece que su marcha va a ser definitiva y se despedirá de su personaje junto a Montepinar.

"Necesitaba una pausa. Llevaba mucho tiempo trabajando con ellos y me ha hecho tremendamente feliz currar con Laura, Alberto y todo el elenco de ‘La que se avecina’, pero a día de hoy tenía muchos proyectos teatrales que me apetecía enfocarme en ellos y he decidido darme una pausa con el personaje", explicaba el actor para 'Formula TV'.

"Me he hecho adulto con ‘LQSA’ y necesito trabajar en otras cosas. Siempre acojona dejar una serie de éxito, pero ha sido una decisión consensuada… Pese a que me duele, no somos funcionarios y los actores necesitamos evolucionar", confesaba el intérprete, dejando claro que el motivo de su marcha no es más que su necesidad por embarcarse en otros proyectos.

No obstante, no descarta que vuelva en un futuro, aunque sea para alguna aparición esporádica: "Es una pausa. No sé si la pausa permitirá que Alba esté en la siguiente temporada, pero me hace muy feliz que ellos continúen, que haya platós nuevos, y que tengan esa mente que les hace seguir creando historias de forma infinita para un público tan fiel".