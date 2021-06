Millán Salcedo habla muy claro sobre el retorno de 'Martes y Trece': "Nos iban a fusilar"

El cómico Millán Salcedo ha respondido esta semana en 'Liarla Pardo' a una pregunta muy recurrente en cada una de las entrevistas que realiza a los medios de comunicación: ¿habrá retorno de Martes y 13? El tándem que conformaba con Josema Yuste congregaba a millones de personas en la pequeña pantalla con sketches tan inolvidables como las inolvidables empanadillas de Encarna de Móstoles en un especial de Nochevieja.

No obstante, la vuelta no se vislumbra muy clara para la desgracia de los fans de esta mítica firma en el humor español. Así respondía Salcedo: "Si Martes y Trece volviera te digo lo que ocurriría y no me equivocaría. Por el morbo, tendríamos una audiencia brutal pero nos iban a fusilar porque aquello quedó allí y en la memoria colectiva perduran aquellos momentos, aquellos recuerdos".









Además, añadía que "aunque hagas el Hamlet mejor que hayan hecho, no tendría éxito".

¿Cómo recuerda Josema Yuste aquellos maravillosos años de humor?



Por el momento, Martes y Trece no tiene previsto volver. Josema Yuste contaba en una reciente entrevista en RNE también la forma especial en la que conoció a Millán Salcedo. Es incuestionable.

Su vida profesional está muy ligada a esa trayectoria en la que compartía anécdotas con Salcedo: "Me dijo, hola soy Millán Salcedo y vi la pinta que tenía, la ropa y dije este tiene gracia, la pinta, todo. Al día siguiente empezamos a escribir, luego me presentó a Fernando Conde y ahí empezamos. Empezamos por cafeterías a actuar. Pero nos decían que teníamos que pedir algo más que un café porque nos tirábamos cuatro horas en la cafetería con el mismo café. Cuando pude pedirme un plato combinado volví y me lo pedí".









Para Yuste, el humor que hacían era libre y lo recuerda con mucho cariño. "Yo jamás en mi vida pensé ser humorista, yo quería ser actor. Apareció Millán en mi vida y sin darnos cuenta formamos una pareja de humor. Para mí humor era más Tip y Coll pero la vida nos llevó esos derroteros".

En el año 1996, el dúo se despedía. "Ya habíamos hecho lo máximo. La presión era tan grande que nos produjo un estrés importante. El miedo a decir ya no queremos seguir creando porque no hay nada mejor. Fue una saturación interna".

Ahora, Josema Yuste y Millán Salcedo bajo la marca de 'Martes y Trece' llevan más tiempo separados que unidos aunque evocan con una sonrisa aquellos años de éxito. "Estuvimos 17 años juntos. Martes y Trece reunía la parte absurda, la magia de Gila, reuníamos una serie de cosas que era maravilloso, muy completos, muy comerciales porque llegamos a todo el mundo".