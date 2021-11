Miki Nadal reconoce en 'Zapeando' el complicado momento personal que sufrió: "No sabía cómo afrontarlo"

'Zapeando' es un espacio informativo que suele destacar sobre el resto por dar un toque de humor a la actualidad. Asimismo, la relación entre los colaboradores también suele formar parte del espacio, dado que siempre se están metiendo los unos con los otros y lanzando bromas. Al igual que los divertidos momentos que suelen regalar a los espectadores

Sin embargo, esta vez, dejando las bromas a un lado. dedicaron parte del espacio para hablar del psicólogo y los motivos por los que las personas deciden acudir. A raíz de esto, los colaboradores confesaron que habían tenido que asistir a terapia y contaron cómo fue su experiencia.

"Mucha gente podría solucionar gran parte de sus problemas si se atreviera a decirle a un amigo lo que le pasa. Muchas veces un amigo te puede ayudar. Ahora, hay veces que ni siquiera el amigo te puede ayudar. Ahí sí que tienes que ir", opinaba Dani Mateo. "A veces los psicólogos te dan herramientas como aconsejar que se lo puedes decir a un colega. El psicólogo es el que te indica, entre otras cosas, que se lo tienes que decir a los colegas", aclaraba Quique Peinado.

"Hay una terapia que es buenísima y fundamental, que es escribir lo que sientes. Funciona fenomenal porque le pones palabras, y como que lo sacas de ti. Que yo se de esto, vamos...", aconsejaba Valeria Ros. "Miki te extraño, te echo de menos", decía Ana María Simón, actriz invitada al programa de laSexta, para llamar la atención de Miki Nadal, quien estaba más callado de lo normal.









"He estado en el psicólogo"

"Estoy aquí, analizando todo lo que decís", se justificaba el colaborador. "¿Tú qué tal, Miki?", le animaba el conductor del espacio, dándole la palabra. "Yo he estado en el psicólogo", reconocía Nada para, acto seguido, explicar el motivo que le llevó a tomar esa decisión: "Yo tenía un problema al que le daba vueltas y no sabía cómo afrontarlo. Y me di cuenta de que necesitaba otra visión".

"Me ayudó hasta que resolví el problema. Lo resolví, es verdad, pero no he continuado", reconocía el cómico, aclarando que ya había dejado de ir a terapia y que se trataba de un problema personal, por lo que no quiso hacer más hincapié en el tema. "Estaba pensando también en la diferencia que hay entre ir a un psiquiatra y un psicólogo. Yo lo diferencio muy bien porque creo que el psicólogo está para ayudarte en los problemas y el psiquiatra en las enfermedades", explicaba Nadal. "Esa es muy buena diferencia Miki", opinaba Mateo.

"También pienso que el psicólogo está bien, pero todos nuestros padres han podido subsistir sin ellos también. Quiero decir, han tenido sus problemas, a lo mejor peor. Yo entiendo lo del psicólogo, yo digo que lo he utilizado", comentaba Nadal. "Tenemos que desterrar esa idea de que ir al psicólogo es debilidad", apuntaba el presentador de 'Zapeando'.