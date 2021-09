Miki Nadal desvela lo que no se vio del polémico enfado de Verónica Forqué en 'MasterChef': "Fue caótico"

El pasado lunes, se emitió el segundo programa de 'Masterchef Celebrity 6' y la tensión entre las cocinas no hace más que crecer. Esta vez, fue Verónica Forqué la clara protagonista, ya que su actitud como capitana, durante la prueba de exteriores, resultó ser muy llamativa y algo agresiva. La actriz se caracteriza por ser muy tranquila, por lo que sus compañeros se quedaron completamente desconcertados con su constante enfado.

La actriz y Victoria Abril fueron las mejores concursantes en la primera prueba, lo que les llevó a ser elegidas para liderar los equipos. Abril se mantuvo ordenada y tranquila, mientras que Forqué hizo reinar el caos entre los fogones. "¡Venga! ¡Venga! ¡Más papel!", gritaba a su compañeros. Miki Nadal se quedó completamente sorprendido con lo que pasaba e intentó frenar a su compañera, pero no tuvo éxito. "Shut up!" ("¡Cállate!"), reaccionó ella.

Samantha Hudson intentó ayudarla con las elaboraciones, pero la actriz no se dejaba. "No me grites", le ordenaba Forqué a la influencer, dejando completamente sorprendidos a todos. "Te callas, se trabaja callado", agregaba ante la cara de estupefacción de Hudson. Asimismo, el jurado dio a las capitanas la oportunidad de dar el delantal negro a un miembro de su equipo y, mientras Abril se lo ponía a ella misma para no perjudicar a sus compañeros, Forqué no dudó en ponérselo a Eduardo Navarrete.

"Relájate, Vero, mi vida, que la estás liando parda", le aconsejaba Navarrete a la actriz. Finalmente, tras un largo cocinado lleno de gritos, el quipo rojo perdió la prueba y Forqué reconoció haber sido una capitana "odiosa, antipática y mala persona". "Fui más una pinche insoportable que una capitana", asumió Forqué muy sincera, mientras sus compañeros asentían y se tomaban a broma su comportamiento.









Lo que no se vio en La 1

Dado el revuelo, Miki Nadal se ha pronunciado al respecto en 'Zapeando' cuando estaban recordando las imágenes. "Aquí se ve que Miki tiene paciencia con las personas... ¿Esto qué?", le preguntó Quique Peinado al colaborador. "Esto fue una prueba de fuego. Segunda semana, Verónica Forqué de capitana... Era enfrentarse a lo más crudo de la realidad. La verdad es que fue...", comenzaba contando Nadal.

"Es que eso está resumido, pero son tres horas de cocinado.. Tres horas en esa misma situación", aclaraba el colaborador, dejando claro que Forqué estuvo tratándoles así durante todo el cocinado. "¿Ella estuvo enfadada todo el rato, durante las tres horas?", se sorprendió Peinado. "Sí, sí. Siempre", aseguraba Nadal.

"¡Escucha! ¡Cállate! ¡No! Eso decía", recordaba el concursante de 'MasterChef Celebrity'. "Tiró unos esparraguitos... Os juro que me pegue una hora, pelándolos, haciéndolos, marinándolos, a baja temperatura, con una mantequilla tostada, ahumada... Bueno, bueno... Le preguntó a Pepe y dijo 'pues a la basura'. Lo tiró todo. Tiró eso y tiró muchísimas más cosas", confesaba, compartiendo con sus compañeros lo que no se había visto en el programa.

"Fue caótico, la verdad es que sí. A partir de ahí ya...", reconocía el comunicador. "Estábamos sirviendo a más de 100 personajes dedicados al mundo de la música y, como están acostumbrados a pasar hambre, ni lo notaron...", bromeaba el cómico, intentando tomarse con humor el complicado momento que vivió en el talent culinario de TVE.