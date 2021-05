Mercedes Milá corta 'Liarla Pardo' para hacer una pregunta sobre Iglesias que deja sin habla a Cristina Pardo

Este domingo, tras analizar todos los sucesos de actualidad junto a los colaboradores, Cristina Pardo dedicó parte de 'Liarla Pardo' a entrevistar a Mercedes Milá. La presentadora de La Sexta ha recibido a la invitada y, además de hablar de varios temas de la actualidad, quiso hacer hincapié en la salida de Pablo Iglesias de la política.

A raíz de esto, Milá confesó que solo había coincidido una vez con Pablo Iglesias, por lo que apenas le conoce. "Pensé que con lo pudoroso y tímido que es, la que había liado", declaraba la presentadora de Movistar+. Como consecuencia, ambas han planteado sus dudas sobre el futuro del exlíder de Podemos fuera de la política. Incluso plantearon la posibilidad de que se convierta en un reconocido personaje televisivo, ya sea como tertuliano o en un reality. "Cuando te cortas la coleta puede pasar cualquier cosa", agregaba Milá.

Como ya es habitual en ella, la periodista se mojó sobre su ideología y reconoció que era más partidaria de Iñigo Errejón: "Yo soy más errejoniana". Además, ha hecho la siguiente reflexión sobre los políticos: "Están viviendo en el XIX. Luego individualmente es gente estupenda, pero en grupo es como La Manada. A lo mejor los de La Manada uno a uno eran estupendos, pero en grupo son para dejarles en la cárcel el resto de sus días. Pues nuestros políticos a veces dicen cosas interesantes, pero son como destellos", comentaba la invitada sobre la actual generación de políticos.

Durante la conversación, Milá interrumpió a la conductora del espacio para cambiar las tornas de la entrevista y fue ella la que pasó a preguntar a Pardo. "¿Tú crees que se queda o se va?", cuestionó la ex presentadora de 'Gran Hermano' a la de La Sexta. Este momento dejó a Pardo muy sorprendida y extrañada por el cambio de papeles, además de por el tono de la pregunta.





"A ciencia cierta no sé nada"

"¿Quién?", respondió Pardo muy descolocada al no esperarse la pregunta. "¿Crees que se queda de una manera u otra en la universidad, en su familia, o como están hablando los absolutamente malvados comentaristas de algunos programas, que si se separa, que abandona a los niños, que se larga a no sé dónde? ¿Qué sabes?", insistió Milá tras concretar que se refería a Pablo Iglesias.

Esta pregunta hizo balbucear a la presentadora de 'Liarla Pardo', ya que no la esperaba y no sabía que responder. Sin embargo, se limitó a negar con la cabeza y a buscar una respuesta que pudiera satisfacer a su invitada. "Eh, o sea, a ciencia cierta no sé, eh, nada", aseguraba Pardo. "Rumores hemos oído todos, pero yo, a ciencia cierta, no sé nada", repetía la comunicadora, mientras mostraba una sonrisa algo incómoda. "No creo que tenga muchas ganas de volver a la política, la verdad. Ni volver ni aunque sea de visita", concluía.

"Y esa historia de que se iba a trabajar con Roures ¿De esto tampoco sabes nada?", continuaba preguntando Milá, intentando sonsacar información a la presentadora. "Bueno, él no lo desmintió", contestaba Pardo. "Fíjate si al final se va a Mediapro... Vaya escándalo", declaraba la entrevistada, provocando así las risas de la periodista. "Ahora Esperanza Aguirre va a entrar en un programa de hacer postres, así que Iglesias...", señalaba. "Eso le pega a Esperanza", afirmaba Milá.