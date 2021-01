El mensaje de Carlota Corredera a Salvador Illa en ‘Sálvame’ que puede marcar la vacunación en España

La presentadora de 'Sálvame', Carlota Corredera, ha mandado a última hora de este lunes un mensaje al ministro de Sanidad, Salvador Illa, que puede suponer un antes y un después en la vacunación en España. Su mensaje busca contrarrestar el hecho hace escasas 48 horas por la hermana del cantante Miguel Bosé, Paola Dominguín en 'Sálvame Deluxe'.

Dominguín explicó ante Jorge Javier Vázquez y los demás colaboradores del universo 'Sálvame' los motivos por los que ella, al menos de momento, no se va a vacunar. Unas explicaciones que provocaron el enfado del presentador del programa, que habló alto y claro sobre los beneficios que puede tener la vacuna.

“Yo no me voy a poner la vacuna contra el coronavirus, creo que no la necesito porque no tengo relación con el virus. Si me tengo que morir, me muero”, explicaba Dominguín, a lo que Jorge Javier le recordaba con un claro mensaje: "Hay que pensar con que el mundo avance no pensando en nosotros solo".

El calendario de vacunación en España

Bajo el paraguas de esta entrevista y con el calendario de vacunación con claros retrasos, Carlota Corredera se ha dirigido al Ministerio de Sanidad, Salvador Illa, así como a la presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso. Lo ha hecho en un día que hemos conocido que en nuestro país solo se han inyectado una cuarta parte de las vacunas que habían llegado hasta el 3 de enero a nuestro país.

Así lo ha confirmado el Ministerio de Sanidad tras el primer Consejo Interterritorial de Salud que ha celebrado este lunes junto a las Comunidades Autónomas. En concreto, ha dicho el socialista, en España se han inyectado 82.834 vacunas de la primera remesa.

No en vano, el porcentaje de dosis puestas varía en función del territorio en el que nos encontremos. Los que más vacunas han puesto han sido Asturias, Ceuta y Navarra, mientras que otras comunidades como Cantabria y la propia Comunidad de Madrid llevan todavía un porcentaje muy escaso de vacunados.

La proposición de Carlota Corredera a Salvador Illa

Todo esto ha hecho que Carlota Corredera, presentadora de 'Sálvame', haya lanzado un mensaje al Ministerio de Sanidad con el único fin de que la gente acuda a vacunarse, ya que esta, ha dicho, es la única forma que tenemos, al menos hasta el momento, de vencer al virus que tantos estragos está haciendo en el mundo.

En concreto, Corredera ha reconocido estar predispuesta a vacunarse en directo."Propongo al Ministerio de Sanidad y a la Comunidad de Madrid, yo, Carlota Corredera, estoy dispuesta a vacunarme en directo cuando me corresponda", ha dicho, a lo que ha dicho que ella no tiene ningún problema y ha hecho un alegato en favor de la visibilidad pública que ellos tienen.

"Nosotros vamos a ayudar a que la gente pierda el miedo", ha reiterado, quien ha vuelto a calificar como "impresentable" las palabras de Dominguín. Con estas palabras, Corredera es una de las personalidades públicas que lanza este mensaje al que a continuación se ha sumando Mila Ximénez, presente en el plató de Fuencarral.

