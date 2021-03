Mediaset toma una drástica decisión que afecta al futuro de Risto Mejide

Como consecuencia de la batalla con Atresmedia por hacerse con el liderazgo, Mediaset España se encuentra desarrollando nuevos formatos para introducir en su programación y recuperar la ventaja que tenía sobre el resto de cadenas. Es por esto por lo que, a principios de marzo, Telecinco anunció el estreno de un nuevo talent que contará con Risto Mejide.

Tras más de una década de carrera televisiva, el publicista ha estado al frente de diferentes formatos y ha ido saltando de una cadena a otra, en concreto de Mediaset a Atresmedia. Sin embargo, desde 2015 se ha mostrado fiel a Telecinco y Cuatro. El comunicador lleva casi cinco años en esta cadena, por lo que ya se ha convertido en uno de los rostros más icónicos de Mediaset.

Según ha informado el grupo de comunicación, parece que su recorrido continuará en la misma casa. El presentador de 'Todo es mentira' acaba de firmar la renovación de su contrato de larga duración con Mediaset España. Como consecuencia, se podrá ver a Mejide muchos años más al frente de este tipo de formatos.

Después de darse a conocer en Telecinco, gracias a que fue el jurado más polémico de 'Operación Triunfo', ha pasado por diferentes mesas de talents como 'Tú sí que vales' o 'Got Talent'. Además, logró hacerse con su propio programa: 'Viajando con Chester'. A pesar de ello, terminó cambiándose a Antena 3 con su mismo formato, aunque por poco tiempo. Mediaset le permitió mantener su programa, bajo el nombre de 'Chester'.

Desde entonces, se ha mantenido como un presentador fijo de Telecinco y Cuatro, incluso, en la actualidad, se encuentra al frente de varios formatos: 'Got Talent' y 'Todo es mentira'. Por si fuera poco, la semana pasada, anunció que pasaría a formar parte de otro talent de la cadena. Mejide se unirá a 'Top Star ¿Cuánto vale tu voz?', nuevo talent show de Mediaset producido por Fremantle en el que compartirá mesa de jurado con Isabel Pantoja y Danna Paola.

¿Nuevo programa para Risto?

Pero esto no es todo, ya que es probable que podamos ver al presentador en otros proyectos próximamente. Según adelantó el Televisero, la cadena estaría trabajando en otro programa para Mejide, aunque todavía no sé sabe nada sobre este posible nuevo formato. Sin embargo, se conoce que la emisión de 'Todo es mentira', programa que ocupa las tardes de Cuatro, se verá afectada. La llegada de la Eurocopa provocará que el programa presentado por Mejide desaparezca un tiempo de las tardes de la cadena. Por este motivo, la cadena aprovechará para lanzar un nuevo programa con Mejide.

"Al verse afectada la franja de 'Todo es mentira' por algunos partidos, nos abre la oportunidad de llevar a Risto y su vínculo con la actualidad a otro horario", aseguró Manuel Villanueva, director de Contenidos de Mediaset España.

Este espacio no tiene nada que ver con 'Chester'. Sin No obstante, tal y como explicó el directivo, "estamos trabajando en una nueva temporada del Chester con novedades". Esto sería una inesperada vuelta, ya que el programa producido por La Fábrica de la Tele finalizó el pasado marzo de 2019 y, desde entonces, no ha vuelto a decir nada respecto al formato.